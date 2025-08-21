九州の西の海上にあった熱帯低気圧が21日午前、台風12号に発達。午後5時過ぎに九州に上陸し、大分県内は22日昼過ぎに最も接近する恐れがあります。 【写真を見る】台風12号が九州上陸大分県内は22日昼過ぎに落雷・竜巻など突風のおそれ 鹿児島県の西の海上にあった熱帯低気圧は午前9時に台風12号に発達しました。中心の気圧は998ヘクトパスカル最大風速は20メートルです。 台風は午後5時すぎ鹿児島県に上陸し東にゆっく