夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）12日目にあたる8月17日3回戦第1試合で、仙台育英（宮城）が延長11回タイブレークの末、沖縄尚学（沖縄）に3対5で敗れた。ラストバッターとなったのは、打席に立ったときから涙をあふれさせた3年生エース・吉川陽大投手だ。セカンドゴロに終わり、ヘッドスライディング後しばらく立ち上がれず号泣した吉川投手に、多くの高校野球ファンがもらい泣きした。