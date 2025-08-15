◇第107回全国高校野球選手権第10日2回戦明豊6―1佐賀北（2025年8月15日甲子園）明豊（大分）が佐賀北との九州勢対決を制し、2017年以来8年ぶりとなる3回戦進出を果たした。0―0で迎えた5回に1死満塁の好機で辻田拓未捕手（3年）が中越えの3点適時二塁打。3投手の継投でリードを守り切った。大浦、大堀、寺本の3人で11安打をゆるしながらも失った点はわずかに1点。2番手でマウンドに上がった大堀は「（大分大会の会場