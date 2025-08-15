元カノとの「復縁」を願っていても、一度は別れている以上、いきなり極端な再アプローチはしづらいもの。さりげなくこちらの気持ちを匂わせて、じりじりと距離を詰めていくのがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性95名に聞いたアンケートを参考に、「元カノに『復縁したいの？』と察してもらう接近法」をご紹介します。【１】「久しぶりに話したいから、二人で会えない？」と食事や飲みに何度も誘う「一回なら友達