中華圏最大の音楽アワード＜第36回 ゴールデン メロディ アワード 金曲獎＞が2025年6月28日、台湾・台北アリーナで開催された。2025年の応募総数は23486作品。その中から27部門169件の作品がノミネートされ、各受賞者および作品の発表授賞式が行われた。審査委員長を務めた丁曉雯は、「今年は言語もジャンルも多様で、国際的にも通用する作品がとても多かった」と総評を述べた。▲審査委員長：丁曉雯また、今年のメイ