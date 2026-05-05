◆ウッドデッキもおしゃれな「BBQPITあざみ野ガーデンズ」【神奈川・あざみ野（横浜市）】あざみ野駅からバスで約5分。ファーマーズマーケットをはじめ18のショップ＆レストランやスポーツ施設が集う郊外型商業施設の一角に、自然を感じながら手ぶらBBQが楽しめる「BBQPITあざみ野ガーデンズ」が今シーズンもオープン。家族や友人と買い物やスポーツついでにアウトドア感満載のBBQを楽しんではいかが？肉は厚切りかたまり肉を、野