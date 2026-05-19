TBWA HAKUHODO、「The One Show 2026」にて計６つの賞を獲得

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、世界的な広告賞「The One Show 2026」において、当社が企画・制作を手がけた作品が、銅賞および入賞を含む、計６つの賞を獲得したことをお知らせします。

The One Showは、ニューヨークの非営利団体「The One Club for Creativity」によって1975年に設立された、広告、デザイン、デジタルマーケティング分野におけるアイデアの創造性とエグゼキューションのクオリティを評価する国際賞で、 Cannes Lions、Clio Awardsに並ぶ世界三大広告賞のひとつとされています。

IP & Product Design部門での銅賞をはじめ、計４賞を受賞した「Smart Eye Camera」（OUI Inc.）は、慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業OUI Inc.が開発した、iPhoneに装着して使用する眼科診療用アタッチメント型医療機器です。従来の細隙灯顕微鏡と同等の診断性能を持ちながら、低コストで携帯性に優れ、眼科医療へのアクセスが不足する地域でも活用可能です。TBWA HAKUHODOは、OUI Inc.の「世界の失明を50％減らす」というビジョンに共鳴し、SECの普及をクリエイティブの力で支援しています。

Experiential & Immersive部門で銅賞、およびPublic Relations部門で入賞を獲得した「CHEER SIGNS（日本語：サインエール）」は、デフリンピック100周年という節目に合わせ、音のない世界で戦うアスリートのために開発された“目でみる”新しい応援スタイルです。ろう者を中心としたメンバーや現役のデフアスリートと共創し、拍手や声援といったこれまで音に頼ってきた応援の常識を変え、誰もが視覚的に想いを届けることを可能にしました。

両作品は、Spikes Asia、ADFEST、Clio Awards、そして先日のNY ADC賞など、2026年における主要な国際広告賞での受賞を重ねており、今回のThe One Showでの受賞により、当社のクリエイティビティが世界最高レベルであることを改めて証明しました。

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品：Smart Eye Camera】

広告主：OUI Inc.

■ Bronze Pencil（銅賞）

・IP & Product Design - Products for Good

■ Merit（入賞）

・Design & Branding - Design for Good

・Health & Wellness - Products

・Health & Wellness - Innovation / Execution in Health & Wellness

【受賞作品：CHEER SIGNS】

広告主：東京都

■ Bronze Pencil（銅賞）

・Experiential & Immersive - Experiential & Immersive for Good

■ Merit（入賞）

・Public Relations - Events & Experiential

■ TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。 博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。 「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。 マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp