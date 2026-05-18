インスタ自動化ツール「エルグラム」アプリ版で自動応答機能を開始

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月4日（月）、Instagram運用効率化システム「エルグラム」アプリ版のアップデートを実施しました。

新たに追加された「自動応答」と「メッセージ作成」の機能により、これまでパソコン版（Web版）でのみ可能だった自動応答の設定・編集が、モバイル端末からも可能に。デバイスに縛られない運用の即時性を高めます。

◼︎「自動応答」機能について

自動応答は、投稿やストーリーズへのコメントに対して、自動でDMやコメント返信を行う機能です。



24時間365日、チャットボットのような対応が可能となり、問い合わせ対応やプレゼント配布、キャンペーン施策などを自動化。Instagram運用の工数削減と売上向上の両面で効果が期待できます。

◼︎アップデートの背景

従来、自動応答の設定・編集は、Web版（パソコン）からのみ操作可能でした。



しかし、ユーザーからは「外出先や移動中にも反応状況を確認し、その場で応答内容を調整したい」「PCを開けない環境でも設定を完結させたい」といった要望が多く寄せられていました。

今回のアップデートにより、エルグラムアプリ上でも自動応答の作成・編集が可能となり、スマートフォンやタブレットから場所を選ばず操作できる環境を実現。

これにより、外出先でも迅速な対応や設定変更が可能となり、Instagram運用の柔軟性と即時性がさらに向上します。

▼自動応答機能については、以下のリンクよりご確認ください。

https://lgram.jp/manual/automatic_response/

◼︎「メッセージ作成」もアプリ版で対応可能に

あわせて、自動応答で使用する「メッセージ作成」も、アプリ版で利用可能になりました。



アプリ版「メッセージ作成」機能では、用途に応じて以下4種類のメッセージタイプを設定できます。

- 「テキスト」最大1,000文字までの文章や絵文字に対応。「ユーザー名」「配信日」などの自動情報も挿入可能- 「パネルボタン」「テキスト」「画像」「選択肢」を組み合わせて送信可能。アンケートや予約フォーム案内にも活用可能- 「クイックボタン」ユーザーが1回だけ選択できるボタンを最大10個まで設置可能。複数回答形式のアンケートにも対応- 「メディア」画像・動画・音声ファイルを設定し、視覚的な情報発信が可能

配信内容や目的に応じて使い分けることで、ユーザーが必要な情報をよりスムーズに受け取れる環境を構築できます。

▼「メッセージ作成」機能については、以下のリンクよりご確認ください。

https://lgram.jp/manual/template/#b-panel

◼︎エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済





お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/





エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes