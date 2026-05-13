【ミスタードーナツ】6月3日（水）からご好評いただいた“もっちゅり食感”『もっちゅりん』を期間限定発売

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社:大阪府吹田市、社長: 大久保 裕行）がﾞ運営するミスタードーナツは、 “もっちゅり食感”が特長のドーナツ『もっちゅりん』全3種を期間限定で発売します。本商品は5月14日（木）からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日（水）から店頭販売およびご予約分のお渡しを開始します。

■『もっちゅりん』について

『もっちゅりん』は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツです。昨年話題となり、大きな反響をいただきましたが、商品をお届けすることが叶わないお客様もいらっしゃいました。今回の発売においては、より多くのお客様にお届けできるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始いたします。

今年もあの“もっちゅり食感”が楽しめるラインアップ

『もっちゅりん』は、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が最大の特長です。生地の“もっちゅり食感”はそのままに、ラインアップは昨年人気商品であった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は“もっちゅり食感”にいちご味との組み合わせが楽しめる「もっちゅりんいちご」が初登場します。販売をお待ちいただいていた方にも、今回初めて知っていただく方にも、生地の食感や味わいを存分にお楽しみいただける商品展開です。また、今回は第２弾の発売も予定しています。

ぜひご期待ください。商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

■事前予約開始日

5月14日（木）午前7時～

※ショップにより予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合がございます。

※製造状況等により、ネットオーダーを受け付けていない場合もございます。

※ショップにより取り扱い時間・販売数は異なります。

※ミスドネットオーダーは一部ショップでは実施しておりません。

■販売期間

もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし：6月3日（水）～8月中旬

もっちゅりんいちご：6月3日（水）～6月下旬

※いずれも順次販売終了予定

■対象ショップ

ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

********************** 商 品 概 要 **********************

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

※小さいお子様やご年配の方など、喉に詰まる恐れがありますのでご注意ください。

●もっちゅりんきなこ

「もっちゅり」とした食感をお楽しみいただける、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。こだわりの「もっちゅり」とした生地の食感をじっくりお楽しみください。

テイクアウト 216円

イートイン 220円

●もっちゅりんみたらし

「もっちゅり」とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良い一品。「もっちゅり」とした食感と、甘さとしょっぱさの絶妙なバランスをお楽しみください。

テイクアウト 226円

イートイン 231円

●もっちゅりんいちご

「もっちゅり」とした食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピング。仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞りました。「もっちゅり」とした食感の生地に、いちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品。

テイクアウト 237円

イートイン 242円

■「もっちゅりん」キャラクターについて

ミスタードーナツのキッチンで生まれた「もっちゅりん」。今回いちごも仲間入りしています。

■パッケージイメージ

今回の『もっちゅりん』もキャラクターをデザインしたトレイに入って登場します。お楽しみに！

■ミスドネットオーダーについて

『もっちゅりん』のご予約、ご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくと、レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

➤ミスドネットオーダーウェブサイト： https://netorder.misterdonut.jp/

➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/

「ミスタードーナツアプリ」からミスドネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。

※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。

※ミスド ネットオーダーは一部ショップでは実施しておりません。