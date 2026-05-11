MSI、ARGBファンを4基標準搭載したゲーミングPCケース「MAG FORGE 340R AIRFLOW」「MAG FORGE M120R AIRFLOW」をドスパラ限定で発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、5月11日（月）に、ARGBファンを4基標準搭載したゲーミングPCケース「MAG FORGE 340R AIRFLOW」、「MAG FORGE M120R AIRFLOW」を、ドスパラ限定で発売しました。

【MAG FORGE 340R AIRFLOW】

■製品URL：https://jp.msi.com/PC-Case/MAG-FORGE-340R-AIRFLOW

【MAG FORGE 340R AIRFLOWの主な特徴】

- フロントメッシュ構造による優れたエアフローを実現したATXサイズのゲーミングPCケース- 4基のARGBファンを標準搭載し、マザーボードに接続することで自由にライティングのカスタマイズができます- ケース上部に最大360mmサイズの水冷クーラーを搭載でき、優れた冷却性能を引き出すことができます- 最大390mmまでの大型のグラフィックスカードを搭載でき、ハイエンド構成でも安心の内部スペースを確保- 最大11基の120mmファンを搭載可能で、ケース内の熱を効率的に排気します- 一体型フロントIOケーブルの採用により、煩雑なピン接続作業を簡略化でき、組み立ての手間を大幅に削減します

MAG FORGE 340R AIRFLOWは、広大な内部空間により最大360mmの水冷ラジエーターや大型グラフィックスカードを無理なく搭載できる高い拡張性が魅力です。フロントのメッシュパネルと計4基の120mmARGBファンにより強力なエアフローを生み出し、ハイエンド構成でもシステム全体を効率よく冷却します。ツールレスで開閉可能な強化ガラスパネルは内部のドレスアップに最適で、高いメンテナンス性と利便性を両立しています。冷却性能と組み立てやすさを重視しつつ、最新の大型パーツで自作PCを美しく仕上げたいという方におすすめです。

【MAG FORGE M120R AIRFLOW】

■製品URL：https://jp.msi.com/PC-Case/MAG-FORGE-M120R-AIRFLOW

【MAG FORGE M120R AIRFLOWの主な特徴】

- フロントメッシュ構造による優れたエアフローを実現したMicro-ATXサイズのゲーミングPCケース- 4基のARGBファンを標準搭載し、ケースのLEDボタンで簡単にライティング制御が可能- ケースフロントとトップに最大240mmサイズの水冷クーラーを搭載可能- ARGB6分岐基板を標準搭載し、簡単にARGBデバイスの増設ができます- 最大6基の120mmファンを搭載可能で、ファン増設により優れた冷却性能を発揮可能- 一体型フロントIOケーブルの採用により、煩雑なピン接続作業を簡略化でき、組み立ての手間を大幅に削減します

MAG FORGE M120R AIRFLOWは、コンパクトなMicro-ATXサイズながらフロントメッシュパネルと4基のARGBファンにより、クラスを超えた優れた冷却効率を実現しています。内部は300mmまでのグラフィックスカードに対応し、限られたスペースを最大限に活用した設計で、ARGBコントロールボタンによる直感的なライティング操作も可能です。サイドの強化ガラスパネルは、内部へのアクセスを容易にするだけでなく、自作PCの美しさを際立たせるデザイン性も備えています。省スペースで設置しながら、冷却性能とビジュアルの両方を妥協したくない、コンパクトなゲーミングPCを構築したい方におすすめの製品です。

【スペック表】

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