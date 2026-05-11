鳥取市佐治町（脱炭素先行地域）における佐治川小水力発電事業への取組み

株式会社森とみずのちから

鳥取県を中心に山陰地域の金融機関として事業を行う株式会社鳥取銀行（本店：鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地、頭取・入江到）と全国で小水力発電事業を手掛ける株式会社森とみずのちから（本社：奈良県吉野郡下市町大字新住1118、代表取締役・貝本隆三）は共同して鳥取市佐治町佐治川における小水力発電事業の取組みを進めていく運びとなりました。

事業の背景

本事業は、環境省の「脱炭素先行地域」の選定を受けた鳥取市が公募するＰＦＩ事業に対し、森とみずのちからと鳥取銀行の共同体が発電事業者として選定されたものです。なお、事業実施にあたり、発電事業者として特別目的会社「さじがわ小水力発電株式会社」を共同設立しました。さじがわ小水力発電株式会社は、2026年3月に鳥取市と事業契約及び鳥取市脱炭素先行地域づくり事業に関する連携協定を締結いたしました。

小水力発電所計画概要(予定)

左から、株式会社森とみずのちから・代表取締役 貝本 隆三、鳥取市長・深澤 義彦、株式会社鳥取銀行・頭取 入江 到

予定される事業計画は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116584/table/24_1_251276828378ba91954628b8e4cad013.jpg?v=202605111251 ]

※鳥取市公表 鳥取市佐治町佐治川小水力発電所 整備運営事業 実施方針より抜粋

特別目的会社概要

会社名 ：さじがわ小水力発電株式会社

代表者 ：貝本 隆三

所在地 ：鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地（鳥取銀行本店内）

事業内容 ：小水力発電事業、水力発電等の自然エネルギーに関するコンサルティング等

資本金 ：10百万円

株主構成株式会社：森とみずのちから 95%、株式会社鳥取銀行 5％

設立日 ：2026年3月18日