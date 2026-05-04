「チャンピオンクロス」と「ヤンチャンWeb」あわせて会員数200万人突破記念！特製スマホステッカー配布キャンペーン！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」および「ヤンチャンWeb」の累計会員数が、それぞれ100万人、あわせて200万人を突破いたしました。

これを記念し、2026年5月4日（月）より、東京・新宿駅と大阪・なんば駅にて、秋田書店の名作漫画の名シーンを使用した「特製スマホステッカー」がもらえるピールオフ広告を展開いたします。また、同日より全国の対象書店においても、ステッカー配布キャンペーンを同時開催いたします。

「チャンピオンクロス」URL：https://championcross.jp/

「ヤンチャンWeb」URL：https://youngchampion.jp/

■キャンペーンコンセプト

「毎日いろいろあるけど、チャンクロヤンチャンあればいい。」

仕事で失敗した日、自信を失いそうな日、ふと一息つきたい時。日々の生活の中で、秋田書店の漫画を読むことで心が満たされる瞬間をお届けしたい。そんな想いを、全100種のステッカーに込めました。

1. 新宿・なんばに巨大広告が出現！「特製スマホステッカー」ピールオフ広告

駅構内の巨大広告に貼り出された「特製スマホステッカー」を、その場で剥がしてお持ち帰りいただけます。

●ステッカーのこだわり

両サイトで公開中の名作漫画から厳選した名シーンを使用。通常版98種＋シークレット2種の計100種におよぶ圧倒的なバリエーションをご用意しました。

●漫画との出会いを体験

裏面のQRコードを読み込むと各作品の掲載サイトへ遷移。手に入れたステッカーの物語をその場ですぐにお楽しみいただけます。

●掲出期間： 2026年5月4日（月）～5月10日（日）

●掲出場所： 東京：東京メトロ新宿駅 メトロプロムナード

大阪：大阪メトロなんば駅 なんばパノラマビューセット

※ステッカーは無くなり次第終了となりますが、広告自体は5月10日までご覧いただけます。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

<新宿駅><なんば駅><なんば駅>

2. 書店配布キャンペーンも同時開催！

5月4日（月）より、対象書店にて秋田書店の刊行物（雑誌・コミックス等）を1冊ご購入につき、特製スマホステッカーを1枚プレゼントいたします。

●実施期間： 2026年5月4日（月）～ ※なくなり次第終了

●対象： 全国の特定の書店

※配布方法は各書店様ごとに異なる場合がございます。詳しくは各書店様へご確認ください。

開催書店の一覧は以下のURLからご確認ください。

https://championcross.jp/news/478849

■「チャンピオンクロス」とは

秋田書店が運営するWEBマンガサイトです。少年・青年・少女・女性など多彩なジャンルの作品を配信し、どなたでも無料でマンガを楽しめるサービスを提供しています。

2周年を迎え、より多くの読者の皆さまに楽しんでいただけるよう、今後もコンテンツの充実を図ってまいります。

【サイト概要】

・名称：チャンピオンクロス

・URL：[https://championcross.jp/]

・公式X（旧Twitter）：[https://x.com/championcross]

■「ヤンチャンWeb」とは

秋田書店が運営するWEBマンガサイトです。アクション、サスペンス、異世界ファンタジー、エロティックなど幅広いジャンルの作品を配信し、無料でマンガを楽しめるサービスを提供しています。

3周年を迎え、今後も読者の皆様に楽しんでいただけるコンテンツを発信してまいります。

【サイト概要】

・名称：ヤンチャンWeb

・URL：[https://youngchampion.jp/]

・公式X（旧Twitter）：[https://x.com/champion_web_YC]

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/