AIが100年分・100万通りの「人格データ」を構造化。東洋占術の難問“出生時間不明”を解消し、自分の本質を選び取る自己探求インフラ『じぶん時辰』を完全無料で公開

WEBISYS

WEBISYS（エビス／東京都千代田区）は、東洋占術の最高峰『紫微斗数（しびとすう）』最大のボトルネックである「誕生時間が分からないと占えない」という課題をAI技術で解決したWEBインフラ『じぶん時辰（JIBUN-JISIN）』を公開しました。

1925年以降の全日付、1,000,000通り以上の命盤データをLLM（大規模言語モデル）で事前解析。ユーザーは1日13通りの「性格プロファイル」から自分の内面と合致するものを選び取ることで、占術的な誕生時間を特定し、深層心理に迫る客観的な自己分析を行えます。



URL：https://jibun-jisin.com

東洋占術のロジックをAIで構造化した自己探求システム『じぶん時辰』[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nI302Eh0Gg8 ]

Youtubeリンク「じぶん時辰とは」

■ AIが可能にした100年分のデジタルアーカイブ

東洋占術において、同じ生年月日であっても「2時間（1時辰：東洋占術における時刻区分）」の時間がズレると、性格の微調整ではなく「人生の設計図が根底から書き換わる」ほどの変化をもたらします。例えば、ある日の深夜生まれのデータを解析すると、わずか数時間の違いで以下のように真逆のプロファイルが出力されます。

- 【0時生まれ】「既存のルールを真っ向から破壊し、新しく作り直そうとする冷徹な開拓者」- 【2時生まれ】「波風を立てないように自分を消す、非常に繊細で平和を愛するロマンチスト」

このように、誕生時間が不明なまま推測で鑑定を行うことは、占術において大きなノイズとなります。そのため、占い業界では「レクティフィケーション（出生時間の特定）」と呼ばれる技術が存在しますが、過去の重大な出来事などを占い師に細かく伝え、数千円～数万円の鑑定料を支払って逆算してもらうのが一般的でした。

『じぶん時辰』は、そのレクティフィケーション工程を、100年分・100万通り以上のデータとしてあらかじめ構造化したデジタルアーカイブです。ユーザーはAIが事前生成したプロファイルを照合するだけで、即座に出生時間の特定が可能になります。

■ なぜ「AI×占術」なのか？ 共有される推論アルゴリズム

例：2時間の違いで性格プロファイルは激変する

本システムは単なる「占いの自動化」ではありません。エンジニアリングの視点で紫微斗数を解剖すると、現代のLLMのアーキテクチャとの構造的な類似性が見えてきます。

LLMが膨大なパラメータ間の相関（Attention）によって文脈を生成するように、紫微斗数もまた、配置された星や宮の相互作用によってその人の「性格・行動・人生傾向のベクトル」を導き出します。どちらも「多次元的な情報の重み付けによる文脈化」という共通のプロセスを採用しており、この構造的相似性が、古の叡智を最先端AIで実装することへの論理的根拠となっています。

■ 単なる占いではなく「MBTI」に近い自己分析が可能に

「今年の運勢」といった吉凶ではなく、以下の「8つの具体的なパラメータ」として個人の特性を抽出・言語化しています。

- 魂の設計図（幼少期の生存戦略と本質的な性格）- 怒りのトリガー（何に対して激怒するか）- 安らぎの儀式（どうやって孤独に心を癒やすか）- 境界線の厚さ（対人関係における防衛機制）- やる気スイッチ（行動の源泉・モチベーション）- 搭載センサー（何を敏感に察知してしまうか）- 身体的不調（占術統計による先天的弱点の提示）- 父と自分の関係（深層心理のルーツとなる葛藤）100万通りの個人特性の言語化新たな自己分析ツールとしての可能性

■ 想定される4つのユースケース（福祉・自己分析・創作・占い）

- 医療・福祉現場の「回想法（ライフレビュー）」の新たなアプローチとして高齢者介護などで用いられる「回想法」において、誕生時間が分からない方でも、AIが言語化した「怒りのトリガー」や「父と自分との関係」といった深層心理のテキストを読み解くことで、過去の記憶を鮮明に呼び起こすトリガーとなります。介護スタッフやご家族との対話を深め、人生の棚卸しを補助する新たなコミュニケーションツールとしての可能性を秘めています。- 一般ユーザーの「自己分析ツール」としてMBTIなどに次ぐ、客観的で論理的な自己探求・性格診断ツールとしての楽しみ方を提供します。- クリエイターの「キャラクター設定エンジン」として深層心理に迫る性格プロファイルは、小説やゲーム制作において、矛盾のないキャラクターのトラウマや防衛機制を生み出すプロット生成に役立ちます。- プロ鑑定士の「事前問診・作盤インフラ」として手間を要する時辰判定をユーザーの自己認知に任せ、即座に本格的な命盤を展開。複雑な四化飛星（エネルギーの連鎖）の視覚化・全星解釈の簡易辞書も準備されており、鑑定の土台を固めるツールとしてもご活用いただけます。複雑な紫微斗数の命盤生成も無料解放

■ まとめ：『じぶん時辰』3つのポイント

【メディア関係者様へ】

- AIが「出生時間不明」の壁を突破100万通りの人格データを構造化。1日13パターンのプロファイルから自分に合うものを選ぶだけで、専門知識なし・無料で出生時間を特定できます。- 占いを「論理的な自己分析ツール」へ吉凶判断ではなく、怒りのトリガーや防衛機制など8つの指標を言語化。MBTIのように、客観的な自己理解を深めるインフラを提供します。- 福祉・創作・プロの現場で活用医療現場での「回想法」の補助、クリエイターのキャラ設定、占い師の作盤効率化など、占い領域を超えた実用性を備えています。

本リリース内の画像、および『WEBサイト：じぶん時辰』のスクリーンショットやシステムが出力する人格プロファイルの例は、事前連絡なしで自由に記事引用・SNS投稿にご利用ください。

■ サービス概要

- サービス名：じぶん時辰（JIBUN-JISIN）- パブリックベータ版 サービス開始日時：2026年4月17日 21:00 （日本標準時）- 利用料金：無料（本番リリース後も無料）- URL：https://jibun-jisin.com- X (Twitter)： https://x.com/sibinyans- LINEスタンプ販売ページ：しびにゃんず(https://store.line.me/stickershop/product/33201925)紫微斗数の主星をネコ化LINEスタンプも販売中※LINEスタンプは有料です