【新宿区限定】4月は夜の衝動買いインテリア卒業キャンペーン｜謎の照明・雑貨まとめて回収｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

新宿区は、繁華街・歓楽街・商業施設が集中する東京屈指のエリア。夜の街を歩くたびに目に入るおしゃれな雑貨店・インテリアショップが多く、つい「1つだけ」と思って買ってしまう衝動買いが起きやすい街でもあります。

フロアランプ、LEDイルミネーション、よく分からないオブジェ、フォトフレーム、キャンドル、アロマグッズ…。「なんでこれ買ったんだっけ？」というインテリア雑貨が気づけば部屋を占領しているケースは少なくありません。

特に4月は、引越しや模様替えのタイミングで「部屋を一新したい」という気持ちが高まる時期。使わないインテリア雑貨を整理して、本当に好きなものだけに囲まれた空間にするチャンスです。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）は、新宿区限定で"夜の衝動買いインテリア卒業"回収キャンペーンを実施します。

謎の照明・使わない雑貨・いつか飾るつもりだったオブジェを含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

背景と目的

新宿区は昼夜問わず人が集まる商業エリアで、気軽に立ち寄れるインテリアショップや雑貨店が多いのが特徴です。

そのため、

・夜に歩いていて思わず買ってしまったランプ

・「これ部屋に置いたらおしゃれ」と感じたオブジェ

・セールで衝動買いしたフォトフレームや雑貨

が自然に蓄積していきます。

「置き場が見つからない」「思ったより使わなかった」というインテリア雑貨は、部屋のスペースを圧迫し、片付けの負担になりやすい不用品でもあります。

4月の模様替え・引越しのタイミングに合わせ、そうした衝動買いインテリアの整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：夜の衝動買いインテリア卒業キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・謎の照明・フロアランプ・間接照明

・使わないオブジェ・置き物

・フォトフレーム・ウォールアート

・アロマグッズ・キャンドル類

・衝動買いの雑貨全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「新宿区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（新宿区全域）

対応地域例

新宿、西新宿、東新宿、歌舞伎町、大久保、百人町、高田馬場、早稲田、落合、中井、下落合、中野坂上、四谷、荒木町など

※上記以外も新宿区全域で対応可能です。

インテリア雑貨の片付けでよくあるお悩み

・衝動買いした照明や雑貨が使わないまま溜まっている

・「いつか飾ろう」と思ったまま収納に眠っているオブジェがある

・模様替えで不要になったインテリアをどう処分するか分からない

・大きめの照明やランプを粗大ごみで出す手間が面倒

・部屋をすっきりさせたいが何から手をつければいいか分からない

インテリア・雑貨でよく出る不用品例

謎の照明・ランプ

オブジェ・置き物

フォトフレーム・壁掛け

アロマ・雑貨小物

使わなくなった家具

回収品目の詳細例

照明・ランプ類

衝動買いのフロアランプ・LEDイルミネーション・キャンドルホルダー・間接照明など

オブジェ・インテリア雑貨

置き物・デコレーションアイテム・アート作品・観葉植物の鉢など

フォトフレーム・壁掛け

未使用のフォトフレーム・ウォールアート・鏡・時計など

アロマ・雑貨

使いかけのキャンドル・アロマグッズ・コレクション雑貨など

小型家具・収納

スチールラック・引き出し収納・見せる棚・サイドテーブルなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・模様替えや引越しで不要なインテリアをまとめて処分したい方

・衝動買いしたオブジェや照明が部屋に溜まっている方

・粗大ごみの手続きが面倒で後回しにしている方

・新宿区で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに「新宿区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 新宿区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/shinjukuku/

📰 新宿区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/shinjukuku/

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)