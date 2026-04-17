《TATRAS /タトラス》が初夏に向けた都会的なスタイルを提案する2026年春夏RESORT COLLECTIONを発売。

株式会社WEAVA

上質な素材と美しいシルエットを持ち、都会的で洗練されたウェアを展開する《TATRAS》は、

4月24日（金）より初夏に向けた都会的でリラックス感のあるカプセルコレクション"2026年春夏RESORT COLLECTION"を発売いたします。

《TATRAS》の "2026年春夏RESORT COLLECTION"は'My friend'をキーワードに、日常から旅先まで幅広いシーンで活躍する、クラシックスタイルに軽やかな躍動感を添えたコレクションを展開いたします。

今回のテーマは'emotional lands'。



アジアとヨーロッパが交差するトルコを舞台に、ムスリム建築に見られる幾何学模様やアラベスク、

手仕事の絨毯に織り込まれた花草木のモチーフを取り入れました。

豊かな自然と文化の融合を表現し、ヘルシーで自由、かつ上質なコレクションへと昇華しています。



自然と都会、くつろぎと洗練を内包した、大人のためのエフォートレスなスタイルを提案いたします。

コレクションを象徴するカラーには、トルコブルーをはじめ、四方を囲む海を想起させるブルーのグラデーション、そして地中海やエーゲ海のサンセットを思わせるエネルギッシュなサンセットオレンジ。

自然の力強さを感じさせる壮大なカラーパレットや、ボタニカルパターンがコレクションに落とし込まれています。

素材にはブランド初となるデニムをはじめ、風をはらむような高密度タフタや強撚シアーに加え、

リネンやコットンシルクなどの天然素材など多彩に使用。

気候の変化や移動の多いシーンにも快適に対応し、タフでありながら着る人の美しさを引き立てる素材は、リゾートから都市までシームレスに着こなせる機能性と軽やかさを兼ね備えています。

大胆なパターンと色使い、抑揚のあるシルエットが、リゾートならではの開放感と豊かな表情をもたらします。

サンダルやベルトなどのアクセサリーも含む、メンズ22型、レディース20型を4月24日(金)よりタトラス直営店、タトラス公式サイトにて発売いたします。

MENS COLLECTION

GABROVO / \93,500BEROVO / \44,000NAMPO / \46,200ZELINO / \37,400TEODO / \55,000IGALO / \61,600

WOMENS COLLECTION

MORATALLA / \57,200CARAVIA / \77,000ALMANSA / \44,000TEBE / \33,000GATA / \57,200ULEA / \83,600

特設サイト https://tatras-official.jp/pages/2026ss_resort_collection

YouTube https://youtu.be/N691FdjIOUU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N691FdjIOUU ]

2007年、イタリア・ミラノで設立されたTATRASは、創造性あふれるデザインと、クリーンで洗

練されたシルエット、現代的なファッションの遊び心を効かせた、唯一無二のブランドです。

革新的で高品質なプロダクトを通じて、あらゆる日常のシーンに寄り添う洗練されたスタイ

ルを提案します。

日本人の妥協を許さない精緻なものづくりと、イタリアの美意識が融合したコレクションは、

機能性とファッション性を兼ね備えた都会的で洗練された大人のスタイルを体現。

カルチャー、エレガンス、ミリタリーを核とするTATRASは、世界中で愛されるクリエイティ

ブブランドとして、時代を超えて普遍的なワードローブを創り続けています。

タトラス公式サイトはこちら :https://tatras-official.jp/

株式会社WEAVA

TEL 03-6451-0924

MAIL promotion@weava.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d20942-326-0c2a7a7279c8c3f4694506ab83cfe7b1.pdf