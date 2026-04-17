カナメストーン初の冠特番、日テレプラスで放送決定！『カナメストーンの２人ぼっちキャンプ #カナキャン』番組連動イベントの実施も決定！
株式会社CS日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、お笑いコンビ・カナメストーンが出演する初の冠番組『カナメストーンの２人ぼっちキャンプ #カナキャン』を、2026年5月24日(日)20:00より放送する。
さらに番組連動のイベントを2026年6月26日(金)に開催する。
◆番組内容
カナメストーンの初冠番組ということで、零士は行き先も当日の内容も知らされないままスタート。零士はアイマスク着用のまま、目的地へ向かう。
大自然の中へ飛び出した２人は、到着する先々で“やってみたいこと”を次々と形にしていく。牧場では動物たちとふれあい、自然の近さにテンションが上がる瞬間も。広々としたロケーションでは体を動かして思いきり楽しみ、自然の開放感をそのまま遊びに変えていく。
途中、2人が大好きな浜崎あゆみの名曲『SEASONS』を流したところ、零士が号泣してしまう…
外で食べるキャンプ飯の時間も含め、自然の中で過ごすほどに、２人の空気感がゆっくり整っていく。自然の空気を味方に、2人で過ごす時間が積み重なった先に待っているのは、焚き火を囲んでのトーク。笑いの延長線上で、陽が落ちたあとは焚き火を囲み、少しだけ温度の違う言葉がこぼれる時間も。ぜひ放送でお楽しみください。
※番組内容は予告なく変更となる場合があります。
番組名：カナメストーンの2人ぼっちキャンプ #カナキャン
出演：山口 誠 ／ 零士 (カナメストーン)
じゃくそん（ヨタロウ。）※お助けキャンパー
放送日時：2026年5月24日（日）20:00～
【拡大版】2026年7月19日（日）21:00～
放送局：CS放送 日テレプラス
番組HP： https://www.nitteleplus.com/program/kanacamp/
番組公式X（旧Twitter）：@KanamestonTV(https://x.com/KanamestoneTV)
◆イベント
番組放送後、連動イベントの実施も決定。番組のダイジェストや場面写真と一緒に番組の内容をおさらい。さらにロケの裏話や秘蔵写真の公開、焚き火トークの延長線となる“じっくりトーク”に加え、ロケを通じて出来上がった新ネタ漫才も披露予定。
※第1部と第2部の内容は異なります
※イベント内容・実施形態は予告なく変更となる場合がございます。
イベント名：カナメストーンの２人ぼっちイベント
出演：山口 誠 ／ 零士 (カナメストーン)
開催日時：2026年6月26日（金）
第1部 [開場] 16:00 / [開演]16:30
第2部 [開場] 18:30 / [開演] 19:00
場所：四谷区民ホール
チケット：4/18(土)22:00～ 販売開始（先着順）
チケット販売：https://tiget.net/events/482316
金額：4,000円
◆チャンネル情報
※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/
スカパー！（CS.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）
J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり
◆番組画像クレジット：(C)CS日テレ
◆会社情報
会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階