カナメストーン初の冠特番、日テレプラスで放送決定！『カナメストーンの２人ぼっちキャンプ #カナキャン』番組連動イベントの実施も決定！

株式会社ＣＳ日本

株式会社CS日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、お笑いコンビ・カナメストーンが出演する初の冠番組『カナメストーンの２人ぼっちキャンプ #カナキャン』を、2026年5月24日(日)20:00より放送する。

さらに番組連動のイベントを2026年6月26日(金)に開催する。

◆番組内容

カナメストーンの初冠番組ということで、零士は行き先も当日の内容も知らされないままスタート。零士はアイマスク着用のまま、目的地へ向かう。

大自然の中へ飛び出した２人は、到着する先々で“やってみたいこと”を次々と形にしていく。牧場では動物たちとふれあい、自然の近さにテンションが上がる瞬間も。広々としたロケーションでは体を動かして思いきり楽しみ、自然の開放感をそのまま遊びに変えていく。

途中、2人が大好きな浜崎あゆみの名曲『SEASONS』を流したところ、零士が号泣してしまう…

外で食べるキャンプ飯の時間も含め、自然の中で過ごすほどに、２人の空気感がゆっくり整っていく。自然の空気を味方に、2人で過ごす時間が積み重なった先に待っているのは、焚き火を囲んでのトーク。笑いの延長線上で、陽が落ちたあとは焚き火を囲み、少しだけ温度の違う言葉がこぼれる時間も。ぜひ放送でお楽しみください。

※番組内容は予告なく変更となる場合があります。

番組名：カナメストーンの2人ぼっちキャンプ #カナキャン

出演：山口 誠 ／ 零士 (カナメストーン)

じゃくそん（ヨタロウ。）※お助けキャンパー

放送日時：2026年5月24日（日）20:00～

【拡大版】2026年7月19日（日）21:00～

放送局：CS放送 日テレプラス

番組HP： https://www.nitteleplus.com/program/kanacamp/

番組公式X（旧Twitter）：@KanamestonTV(https://x.com/KanamestoneTV)

◆イベント

番組放送後、連動イベントの実施も決定。番組のダイジェストや場面写真と一緒に番組の内容をおさらい。さらにロケの裏話や秘蔵写真の公開、焚き火トークの延長線となる“じっくりトーク”に加え、ロケを通じて出来上がった新ネタ漫才も披露予定。

※第1部と第2部の内容は異なります

※イベント内容・実施形態は予告なく変更となる場合がございます。

イベント名：カナメストーンの２人ぼっちイベント

出演：山口 誠 ／ 零士 (カナメストーン)

開催日時：2026年6月26日（金）

第1部 [開場] 16:00 / [開演]16:30

第2部 [開場] 18:30 / [開演] 19:00

場所：四谷区民ホール

チケット：4/18(土)22:00～ 販売開始（先着順）

チケット販売：https://tiget.net/events/482316

金額：4,000円

◆チャンネル情報

※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（CS.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆番組画像クレジット：(C)CS日テレ◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階