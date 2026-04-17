初期費用ゼロで太陽光を設置し割安で電力を供給するサービスを提供する株式会社シェアリングエネルギーへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、東急建設-GBイノベーション投資事業有限責任組合（以下、TCIF）ならびにMCIイノベーション投資事業有限責任組合（以下、321FORCE(TM)）は、初期費用ゼロで太陽光設備を設置してPPAによる電力販売を行うサービス『シェアでんき』を提供する株式会社シェアリングエネルギー（本社：東京都港区 / 以下、シェアリングエネルギー）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

近年、日本のエネルギー自給率向上に向けて太陽光発電のさらなる拡大が期待される一方で、住宅価格の高騰により、初期費用を要する太陽光パネル設置の優先順位は低下する傾向にあります。シェアリングエネルギーは、初期費用無料で自宅に太陽光を設置でき、さらにその発電した電力を小売価格よりも安価に提供するPPAモデル『シェアでんき』を展開、さらに蓄電池とセットで提案する『シェアでんきFLAT』も提供しています。

グローバル・ブレインは、シェアリングエネルギーが築き上げた住宅会社との強固な連携によるオペレーションエクセレンスや、自社システムによる効率的な運用体制、そして上村CEOが率いる専門性と実行力に優れたチームであることを評価し、今回の出資を決定いたしました。今後、『シェアでんき』が国内の太陽光発電普及をけん引し、あらゆる家庭や施設への導入が加速するよう、積極的に支援を行ってまいります。

■シェアリングエネルギーについて

会社名 株式会社シェアリングエネルギー

所在地 東京都港区新橋四丁目１１番１号 A-PLACE新橋 4階

代表者 上村 一行

設立日 2018年1月

事業内容 エネルギープロバイダー事業

URL https://sharing-energy.co.jp/

■TCIFについて

登記上の名称 東急建設-GBイノベーション投資事業有限責任組合

運用総額 50億円

運用期間 10年間

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■321FORCE(TM)について

登記上の名称 MCIイノベーション投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 三井化学株式会社

投資対象 ライフ&ヘルスケア、モビリティ、ICT、カーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーション、新素材などを含む全産業セクター

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com