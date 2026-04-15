キャリアマップを描く体験が、マネージャーの問いと関わり方を変えた。株式会社ECOMMITのWillnext Designトライアル導入後の変化を事例記事として公開

株式会社ウィルネクスト掲載ページはこちら！ :https://willnext.jp/design/business/user-story/tob02

■ 事例の概要

ECOMMIT社では、急成長フェーズにともなう社員数の増加により、マネージャーが部下と中長期的に向き合う時間の確保が難しくなっていました。

また、社員がMISSION・VISION・VALUEに共感して入社する一方で、日々の業務と自身のキャリアがどうつながるのかを描ききれていないケースも見られていました。

こうした課題に対し、キャリアマップを通じた内発的動機づけへのアプローチとしてWillnext Designをトライアル導入。

役割も背景も異なる2名のマネージャーを対象に実施しました。

■ 導入後の変化

プログラム終了後、2名ともキャリアに関する問いの質が変化。

目標設定の場面では、より具体的・応用的な相談や質問が生まれ、自身だけでなく部下や関わるメンバーの将来まで視野に入れた対話が増えたといいます。

プログラム終了後に提供される「Willnextシート」は、社員が現在の業務に対してどこにやりがいを感じているかを人事側が把握する機会にもなり、普段の1on1では得られない多角的な視点をもたらしたと、堀内氏は述べています。

掲載ページはこちら！ :https://willnext.jp/design/business/user-story/tob02

■ Willnext Designについて

Willnext Designは、個人の感情やキャリアに対する価値観を言語化することを起点とした、伴走型のキャリアデザインプログラムです。マネージャー層・ハイポテンシャル人材を対象に、組織の自律と事業推進力の向上を支援します。

法人向けのプログラム詳細・お問い合わせは、Willnext Design公式サイトよりご確認ください。

Willnext Designはこちら！ :https://willnext.jp/design

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp