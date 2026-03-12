株式会社学研ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮原博昭）の調査・研究機関である学研教育総合研究所は、2025年11月14日（金）～11月19日（水）の6日間、全国の小学生の子どもを持つ保護者を対象に「小学生調査」、全国の中学生の子どもを持つ保護者を対象に「中学生調査」、全国の高校生を対象に「高校生調査」を実施、2025年12月19日（金）～12月23日（火）の5日間、全国の4歳～6歳の幼児の子どもを持つ保護者を対象に「幼児調査」を実施し、小学生調査と幼児調査では各1,200名、中学生調査と高校生調査では各600名の有効サンプルを集計しました。今回は、幼児調査、小学生調査、中学生調査および高校生調査のうち、学習や学校生活の実態・意識に関する結果を「幼児・小学生・中学生・高校生白書 幼児・小学生・中学生・高校生の学習・学校生活に関する調査」として公表します。

一番好きな教科をきいたところ、小学生では1位「体育」（22.9%）、2位「算数」（21.6%）、3位「図画工作」（18.2%）、中学生では1位「数学」（20.2%）、2位「英語」（15.8%）、3位「社会」（14.0%）、高校生では1位「数学」（14.2%）、2位「地理歴史」（11.8%）、3位「国語」「外国語」（いずれも11.3%）となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、小学生では1位「算数」（25.1%）、2位「国語」（18.5%）、3位「体育」（7.2%）、中学生では1位「数学」（25.3%）、2位「英語」（15.7%）、3位「国語」（12.8%）、高校生では1位「数学」（28.2%）、2位「外国語」（18.8%）、3位「国語」（9.5%）となりました。









対話型生成AIの利用についてきいたところ、利用している人の割合は、小学生では36.6%、中学生では43.2%、高校生では73.7%となりました。

利用目的についてみると、小学生と中学生では1位「情報収集のサポート」、2位「宿題・勉強の手助け」、高校生では1位「宿題・勉強の手助け」、2位「情報収集のサポート」と、TOP2は校種にかかわらず「情報収集のサポート」「宿題・勉強の手助け」となりました。また、小学生では「イラスト・画像の作成」、中学生では「文章・物語の作成」、高校生では「悩み相談・カウンセリング」が3位となりました。





注：小学生は、学校および家庭での利用について、どちらか一方でも「利用したことがある」と回答した人の割合を利用している人の割合として、計算しています。









自分の行動で、まわりの人を助けたり、幸せにしたりできると思うかをきいたところ、「思う」と回答した人の割合は、小学生では83.3%、中学生では84.8%、高校生では70.0%となりました。









スマホ・タブレットについて

★スマホやタブレットの使用頻度 平均は3.7日/週、「ほぼ毎日使っている」は36%





スマホやタブレットを使う頻度をきいたところ、「ほぼ毎日」が36.3%、「週3～4日」が22.8%、「週1～2日」が15.3%、「それ以下の頻度」が25.8%となり、平均日数は3.7日/週でした。

男女・年齢別にみると、男子では年齢が上がるにつれて平均日数が多くなる傾向がみられました。









★スマホやタブレットをどのように使っている？ 使っている目的、平均時間ともに1位「写真・動画を見る」





スマホやタブレットの使い方について、どのようなことに、どのくらいの時間を費やしているかをきいたところ、「写真・動画を見る」が最も長く、平均は48分となりました。以下、「ゲームをする」44分、「知育アプリで遊ぶ」42分、「写真や動画を撮る」37分、「ウェブサイトを見る」29分、「メールをする」27分、「SNSをする」22分と続きました。また、行っている割合は、「写真・動画を見る」が74.3%（「この目的は行わない」が25.7%）で最も高くなり、「知育アプリで遊ぶ」（58.8%）、「ゲームをする」（58.0%）が続きました。









学習について

★小学生が好きな教科と嫌いな教科 ともにTOP3は前回同様

一番好きな教科は「体育」「算数」「図画工作」、一番嫌いな教科は「算数」「国語」「体育」





一番好きな教科をきいたところ、1位「体育」（22.9%）、2位「算数」（21.6%）、3位「図画工作」（18.2%）、4位「国語」（8.7%）、5位「音楽」（7.2%）となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、1位の「算数」（25.1%）、2位の「国語」（18.5%）が突出して高くなりました。以降、3位「体育」（7.2%）、4位「音楽」（4.7%）、5位「外国語活動／外国語」（4.4%）となりました。





過去の調査と比較すると、前回調査に続き、一番好きな教科のTOP3は「体育」「算数」「図画工作」、一番嫌いな教科のTOP3は「算数」「国語」「体育」となりました。









一番好きな教科を男女別にみると、男子では１位「算数」（29.8%）、女子では１位「図画工作」（24.0%）でした。また、「体育」（男子29.0%、女子16.8%）、「算数」（男子29.8%、女子13.3%）は男子が女子より１０ポイント以上高くなり、「図画工作」（男子12.3%、女子24.0%）は女子が男子より１０ポイント以上高くなりました。

学年別にみると、1年生と2年生では「図画工作」、3年生では「算数」が１位でした。









一番嫌いな教科を男女別にみると、男子の1位は「国語」（23.5%）、女子の1位は「算数」（34.3%）でした。また、「国語」（男子23.5%、女子13.5%）は女子と比べて男子のほうが10ポイント以上高くなり、「算数」（男子15.8%、女子34.3%）は男子と比べて女子のほうが10ポイント以上高くなりました。









★ChatGPTなど対話型生成AIの利用状況

「学校で利用したことがある」24%、「家庭で利用したことがある」31%、

どちらも過去の調査結果から上昇傾向が継続





対話型生成AIとは、音声やテキストで質問を入力すると、対話するように自然な文章で応答することができる人工知能を指します。

ChatGPTなどの対話型生成AIを【学校】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」は24.1%となりました。また、対話型生成AIを【家庭】で利用したことがあるかをきいたところ、「ある」は30.7%となりました。

男女別にみると、利用したことがある人の割合は、【学校】（男子27.0%、女子21.2%）では5.8ポイント、【家庭】（男子33.3%、女子28.0%）では5.3ポイント、男子のほうが女子より高くなりました。

過去の調査と比較すると、利用したことがある人の割合は、【学校】では2023年調査9.8%→2024年調査16.8%→2025年調査24.1%、【家庭】では2023年調査12.5%→2024年調査18.3%→2025年調査30.7%と、どちらも2023年からの上昇傾向が続きました。









★対話型生成AIの使用目的TOP3 「情報収集のサポート」「宿題・勉強の手助け」「イラスト・画像の作成」

男子では「ゲームのアイディア出し」が3位





対話型生成AIを学校または家庭で利用したことがある人（439名）に、どのような目的で対話型生成AIを使っているかをきいたところ、「情報収集のサポート」（44.0%）が最も高くなり、次いで、「宿題・勉強の手助け」（32.6%）、「イラスト・画像の作成」（23.7%）、「ゲームのアイディア出し」（23.5%）、「語学学習」（20.5%）となりました。

男女別にみると、男子では「ゲームのアイディア出し」が3位でした。













学習について

★中学生の一番好きな教科 1位「数学」、2位「英語」、3位「社会」、4位「国語」、5位「保健体育」

★中学生の一番嫌いな教科 1位「数学」、2位「英語」、3位「国語」、4位「理科」、5位「社会」





一番好きな教科をきいたところ、1位「数学」（20.2%）、2位「英語」（15.8%）、3位「社会」（14.0%）、4位「国語」（10.5%）、5位「保健体育」（10.3%）となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、1位「数学」（25.3%）、2位「英語」（15.7%）、3位「国語」（12.8%）、4位「理科」（10.2%）、5位「社会」（8.5%）と、主要5教科が挙がり、TOP2は一番好きな教科と同様に「数学」「英語」となりました。





過去の調査と比較すると、前回調査に続き、一番好きな教科のTOP3は「数学」「英語」「社会」、一番嫌いな教科のＴＯＰ3は「数学」「英語」「国語」となりました。









一番好きな教科について男女別にみると、男子では1位「数学」（24.7%）、2位「社会」（19.0%）、3位「保健体育」（13.0%）、女子では1位「英語」（19.0%）、2位「数学」（15.7%）、3位「国語」（15.3%）となりました。

学年別にみると、3年生では1位は「社会」でした。









一番嫌いな教科について男女別にみると、男子では1位「数学」（20.0%）、2位「国語」（19.3%）、3位「英語」（19.0%）、女子では1位「数学」（30.7%）、2位「社会」（13.0%）、3位「理科」（12.7%）となりました。

学年別にみると、全学年で1位は「数学」となりました。









★対話型生成AIの使用率は43%、使用目的TOP3 「情報収集のサポート」「宿題・勉強の手助け」「文章・物語の作成」





どのような目的で対話型生成AIを使っているかをきいたところ、「情報収集のサポート」（17.8%）、「宿題・勉強の手助け」（17.7%）に回答が集まり、「文章・物語の作成」（8.8%）、「イラスト・画像の作成」（7.7%）、「翻訳」（7.5%）が続き、「使っていない」が56.8%で、使っている人の割合は43.2%となりました。

男女別にみると、女子では「宿題・勉強の手助け」が1位でした。

学年別にみると、1年生では1位は「宿題・勉強の手助け」となりました。









学習について

★高校生の一番好きな教科 TOP2は前回調査と同様に「数学」「地理歴史」

★高校生の一番嫌いな教科 TOP3は前回調査と同様に「数学」「外国語」「国語」





一番好きな教科をきいたところ、1位「数学」（14.2%）、2位「地理歴史」（11.8%）、3位「国語」「外国語」（いずれも11.3%）、5位「保健体育」（8.8%）となりました。

他方、一番嫌いな教科をきいたところ、1位「数学」（28.2%）、2位「外国語」（18.8%）、3位「国語」（9.5%）、4位「理科」（8.0%）、5位「保健体育」（6.8%）となりました。





過去の調査と比較すると、前回調査に続き、一番好きな教科・一番嫌いな教科ともに1位は「数学」となりました。また、好きな教科の2位「地理歴史」、嫌いな教科の2位「外国語」、3位「国語」も、前回と同様となりました。









一番好きな教科について男女別にみると、男子では3位は「外国語」（9.3%）となりました。また、女子では1位「国語」（17.0%）、2位「外国語」（13.3%）、3位「数学」（11.3%）となりました。

学年別にみると、2年生の1位は「外国語」、3年生の1位は「国語」でした。









一番嫌いな教科について男女別にみると、男子では1位「外国語」（23.0%）、2位「数学」（19.3%）、3位「国語」（13.7%）となりました。また、女子では3位は「理科」（11.3%）となりました。

学年別にみると、2年生では「理科」が3位でした。









★対話型生成AIの使用率は74%、使用目的は？

1位「宿題・勉強の手助け」、2位「情報収集のサポート」、3位「悩み相談・カウンセリング」





どのような目的で対話型生成AIを使っているかをきいたところ、「宿題・勉強の手助け」（42.3%）が突出して高くなり、「情報収集のサポート」（26.0%）、「悩み相談・カウンセリング」（24.3%）、「翻訳」（21.5%）、「文章・物語の作成」（20.3%）が続きました。また、「使っていない」が26.3%で、使っている人の割合は73.7%となり、多数の高校生が対話型生成AIを利用していることがわかりました。

男女別にみると、女子では「悩み相談・カウンセリング」（男子14.0%、女子34.7%）が男子と比べて20.7ポイント高くなりました。

男女・学年別にみると、使っている人の割合が最も高くなったのは1年生の女子で、82.0%でした。









★高校卒業後に希望する進路 大学進学は半数以上、「まだ決めていない」は15%





高校卒業後に希望する進路をきいたところ、「大学・文系」が30.2%で最も高くなり、「大学・理系」が18.7%、「専門学校」が14.2%、「就職（家業を継ぐ場合を除く）」が10.5%、「大学・医歯薬/看護系」が7.7%で続きました。「まだ決めていない」は14.5%で、決まっている人の割合は85.5%となりました。また、『大学（計）』は58.7%でした。

男女別にみると、「大学・文系」は男子（25.3%）より女子（35.0%）のほうが9.7ポイント、「大学・理系」は女子（14.0%）より男子（23.3%）のほうが9.3ポイント高くなりました。









自分自身について

★「自身、あるいは周りの人が、ジェンダー不平等を経験したり、見聞きしたりしたことがある」31%

★ジェンダー不平等を経験したり、見聞きしたりした場面

「男だから我慢しろと言われて育った」「兄が家を継ぐのが決定していた」など





自身、あるいは周りの人が、ジェンダー不平等を経験したり、見聞きしたりしたこと（「女の子だから〇〇すべきだ／〇〇してはならない」と言われた・言われているのを見聞きした、「男の子だから〇〇だ／〇〇してはならない」と言われた・言われているのを見聞きした、性別を理由に進路や選択肢が制限されたと感じたなど）はあるかをきいたところ、「ある」は31.0%、「ない」は69.0%となりました。

男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、女子（37.3%）が男子（24.7%）より12.6ポイント高くなりました。

男女・学年別にみると、「ある」と回答した人の割合が最も高くなったのは、2年生の女子で、43.0%でした。

「ある」と回答した人に、経験したり、見聞きしたりした場面についてきいたところ、「お母さんに男だから泣くなと言われたり、男なら早くお風呂から上がれと言われた」（2年生男子）、「男だから泣かない、男だから我慢しろと言われて育った。また、女性だから家事をしろというのを聞いたことがある」（3年生男子）、「ランドセルの色」（1年生女子）、「兄が家を継ぐのが決定していた」（2年生女子）、「私がショートヘアにしたら『男の子になりたいの？』と言われた」（3年生女子）といった回答がみられました。









※調査結果全文は添付のPDFファイルよりご覧いただけます。





■調査概要■

調査タイトル：幼児・小学生・中学生・高校生白書 幼児・小学生・中学生・高校生の学習・学校生活に関する調査

調査対象

（幼児調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする4歳～6歳の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（小学生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする小学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（中学生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする中学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（高校生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする15歳～18歳の高校生

調査地域：全国

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年11月14日（金）～11月19日（水）の6日間（小学生・中学生・高校生調査）

2025年12月19日（金）～12月23日（火）の5日間（幼児調査）

有効回答数

（幼児調査）：1,200サンプル

（小学生調査）：1,200サンプル

（中学生調査）：600サンプル

（高校生調査）：600サンプル

実施機関：ネットエイジア株式会社