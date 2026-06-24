武田久美子57歳、ビーチで抜群スタイル全開「ナイスすぎる」「ゴージャス」「マジで美しい」 23年ぶりの写真集を今年発売
女優・武田久美子が24日までに、自身のInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
昨年は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回の投稿では「皆様に素敵なお知らせがあります このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と報告。
続けて「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております。長年私のファンの皆様方からは『もういちど写真集をだしてほしい』というお声を何時も聞いておりました 今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております」とコメント。
ビーチでの水着ショットも添えており、ファンからは喜びの声や「ゴージャス」「ナイスすぎる」「マジで美しい」などの反響が寄せられている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
昨年は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回の投稿では「皆様に素敵なお知らせがあります このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と報告。
ビーチでの水着ショットも添えており、ファンからは喜びの声や「ゴージャス」「ナイスすぎる」「マジで美しい」などの反響が寄せられている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）