アンリツ<6754.T>＝急速人気化。ＡＩ・半導体関連銘柄の一部に利益確定売り圧力が顕在化するなか、相対的に出遅れ感のあった同社株に物色の矛先が向いた。市場では「きょうは光ファイバー関連で先駆した古河電気工業<5801.T>が海外筋とみられる売りで大きく値を崩したが、ＡＩインフラに絡むオプトエレクトロニクス周辺で出遅れるアンリツに一部資金シフトの動きが出ているようだ」（中堅証券ストラテジスト）という。同社株は６月３日につけた最高値４８５５円からは１０％強下押した水準にあったことで、値ごろ感が意識された。ＡＩデータセンター建設ラッシュで超高速・大容量通信需要が飛躍的に伸びているが、つれてアンリツの光トランシーバー需要も急増しており、買いの拠りどころとなっている。業績も２７年３月期は営業利益段階で前期比３５％増の２００億円を見込んでいるが保守的とみられ、大幅増額余地が指摘されている。また、直近では今月７日から１２日まで米国マサチューセッツ州ボストンで開催されたＩＭＳ２０２６で次世代新製品（ＶＮＡ）を発表、これはマイクロ波ネットワーク解析において付加価値を高めた製品で、航空宇宙や半導体分野でも活躍が見込まれるという。



テクニスコ<2962.T>＝一時ストップ高。同社は光通信やパワー半導体向けのヒートシンクなどを製品群に持つ。産業用レーザー向けヒートシンクでは中国において不採算製品の実質的な撤退の影響などがあり、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）は営業赤字で着地。一方で売上総利益率は改善した。既存製品に比べ放熱効率を大幅に向上させることが可能な独自材料のシルバーダイヤについては、サンプル評価から試作受注に移行した案件が複数あり、米ハイテク企業から生成ＡＩ関連やハイエンドＣＰＵ関連の引き合いが増加しているという。想定用途の一つであるデータセンター向けの採用・拡大期待は根強く６月中旬に入り資金流入が加速。前日まで陽線が４本継続して反騰攻勢を強めていたが、この日も物色意欲が顕在化し、株高に弾みがついたようだ。



ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A.T>＝上値指向。２３日午前１０時ごろ、同社と第一法規（東京都港区）、ＦＲＡＩＭ（同渋谷区）を含めた３社が、弁護士向け裁判書類作成の領域で業務提携を開始したと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ＧＶＡテックの裁判書類作成ＡＩ「ベンパル 書面作成」と第一法規の法情報総合データベース「Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ 判例体系」、ＦＲＡＩＭの文書業務支援Ｗｏｒｄアドイン「スグラク」をつなぐことで、複数のツールを往復することなく一気通貫で裁判書類の作成を完結できるようにする。営業・販売連携と相互送客なども進める予定。連携機能は今年秋の提供を計画する。



ヌーラボ<5033.T>＝３日ぶり急速切り返しで新高値。同社はプロジェクト管理ツールを提供し企業の業務円滑化を支援するが、２７年３月期業績はＡＩ機能を搭載した管理ツールが需要を捉え急回復が見込まれている。会社側では営業利益段階で前期比８４％増の６億５０００万円を予想しているが、なお保守的との見方は根強く増額修正の可能性が意識されている。そうしたなか、２２日取引終了後に同社は２８年度を最終年度とする中期経営計画を策定したことを発表した。数値目標としては２９年３月期の営業利益段階で１８億円を掲げており、これは前期実績比で５倍強の高水準ということもあって、投資資金を強く誘導する材料となっている。



ＳＭＫ<6798.T>＝売り物薄のなかリバウンド局面に移行。コネクターやスイッチを主力に手掛ける電子デバイスメーカーで、車載向け需要獲得に傾注するが業績は足もと回復色が鮮明、株主還元にも抜かりなく配当利回りは３％を超えている。そうしたなか、アクティブ系資産運用ファンドであるｆｕｎｄｎｏｔｅが同社株を買い増す動きにあり、２２日に提出した変更報告書でｆｕｎｄｎｏｔｅの同社株保有比率が８．７２％から９．８０％に高まったことが判明した。保有目的は「投資信託の信託財産の運用のため保有」とし、「スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、ＩＲ・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す」方針を示す。ただし、受益者の利益を保全するために、保有目的を「重要提案行為を行う」に変更する場合があるとしており、これを受けて同社株の中期的な株式価値向上に向けた思惑が株価を押し上げている。



ＨＰＣシステムズ<6597.T>＝思惑高。トランプ米大統領が２２日、量子コンピューターの開発推進と、量子コンピューターを利用したサイバー攻撃から政府システムを保護するための取り組みに関する大統領令に署名した。これを受けて株式市場において量子コンピューター関連株に対する注目度が高まり、科学・工学用高性能コンピューターのソリューションを展開し、関連銘柄の筆頭格として位置づけられるＨＰＣシスに思惑的な資金が流入した。



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出所：MINKABU PRESS