23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.1％増の7744億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.3％増の5550億円だった。



個別ではグローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> 、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 <1358> など47銘柄が新高値。グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.89％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.36％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は17.42％安、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> は9.52％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は6.64％安、ｉシェアーズ シルバー ＥＴＦ <568A> は6.38％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> は6.35％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2565円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3787億7400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金3234億3700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が453億7200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が408億8200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が236億円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が203億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が126億9700万円の売買代金となった。



株探ニュース