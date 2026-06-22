日本テレビアナウンサーの郡司恭子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。寝癖を隠したコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：郡司恭子さん公式Instagramより）

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日本テレビアナウンサーの郡司恭子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。“寝癖を直せないまま外出”した時の、爽やかなコーディネートを公開しました。

【写真】郡司恭子の寝癖隠しコーデ

「恭子ちゃん魅力的」

郡司さんは「寝癖を直せないまま外出　ヘアクリップで、誤魔化して　やっぱり白トップスはラフ板効果があるから　時間がない時こそ頼りたくなる」とつづり、5枚の写真を投稿。白いノースリーブトップスとデニムパンツを合わせたコーディネートです。ヘアクリップでまとめた髪は、寝癖があったとは思えないほど洗練されています。

コメントでは「真っ白キョンさんまじ可愛すぎます」「寝グセとはとでも思えない素敵な髪型」「清楚で可愛すぎます」「美しすぎます」「ヘアクリップを使って寝癖を隠す技術、素晴らしいです笑」「とても素敵」「恭子ちゃん魅力的」と、絶賛の声が寄せられました。

「結局カチューシャが楽」

15日には「結局カチューシャが楽」と、白いワンピースにカチューシャを合わせた姿を披露していた郡司さん。爽やかでかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)