「寝癖を直せないまま外出」郡司恭子、“誤魔化し”コーデ公開「寝グセとはとでも思えない」「清楚で可愛すぎ」
「寝癖を直せないまま外出」郡司恭子、“誤魔化し”コーデ公開「寝グセとはとでも思えない」「清楚で可愛すぎ」
日本テレビアナウンサーの郡司恭子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。“寝癖を直せないまま外出”した時の、爽やかなコーディネートを公開しました。
【写真】郡司恭子の寝癖隠しコーデ
「恭子ちゃん魅力的」郡司さんは「寝癖を直せないまま外出 ヘアクリップで、誤魔化して やっぱり白トップスはラフ板効果があるから 時間がない時こそ頼りたくなる」とつづり、5枚の写真を投稿。白いノースリーブトップスとデニムパンツを合わせたコーディネートです。ヘアクリップでまとめた髪は、寝癖があったとは思えないほど洗練されています。
コメントでは「真っ白キョンさんまじ可愛すぎます」「寝グセとはとでも思えない素敵な髪型」「清楚で可愛すぎます」「美しすぎます」「ヘアクリップを使って寝癖を隠す技術、素晴らしいです笑」「とても素敵」「恭子ちゃん魅力的」と、絶賛の声が寄せられました。
「結局カチューシャが楽」15日には「結局カチューシャが楽」と、白いワンピースにカチューシャを合わせた姿を披露していた郡司さん。爽やかでかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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