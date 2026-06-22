沖田愛加アナ、ノースリワンピで美肩輝く 麦わら帽子被った夏コーデに「細い二の腕に憧れる」「眩しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を公開した。
【写真】29歳美人アナ「彼女感すごい」二の腕スラリのノースリーブ姿
沖田アナは「本日26：20〜テレ東『じっくり聞いタロウ』放送です！」とつづり、テレビ東京系『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（毎週日曜深夜2時20分〜）に出演することを告知。「写真は全然関係ないですが笑笑 同じ事務所のさやかちゃんとロケに行ってきました！自宅で使える美顔器について紹介していますー！！！」と報告し、「ぜひみてねー！！」と呼びかけている。
投稿された写真では、カーキ色のノースリーブワンピースに、太いリボンが特徴的な麦わら帽子を被ったコーディネートを披露。自然豊かなロケーションで、美しい肩のラインが際立つ装いを見せている。
この投稿に、ファンからは「デコルテが綺麗」「細い二の腕に憧れる」「彼女感すごい」「ノースリ姿が眩しい」「麦わら帽子が似合う」「夏コーデ可愛すぎ」「笑顔に癒される」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「彼女感すごい」二の腕スラリのノースリーブ姿
◆沖田愛加アナ、ノースリワンピショット公開
沖田アナは「本日26：20〜テレ東『じっくり聞いタロウ』放送です！」とつづり、テレビ東京系『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（毎週日曜深夜2時20分〜）に出演することを告知。「写真は全然関係ないですが笑笑 同じ事務所のさやかちゃんとロケに行ってきました！自宅で使える美顔器について紹介していますー！！！」と報告し、「ぜひみてねー！！」と呼びかけている。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デコルテが綺麗」「細い二の腕に憧れる」「彼女感すごい」「ノースリ姿が眩しい」「麦わら帽子が似合う」「夏コーデ可愛すぎ」「笑顔に癒される」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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