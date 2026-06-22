「ヴェルファイア」に装着可能なモデリスタパーツがスゴい！

トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「ヴェルファイア」の一部改良を実施し、同日から販売を開始しました。

2008年の誕生以来、ファミリー層を中心に支持されてきたヴェルファイアは、世代を重ねるごとにショーファーカーのような快適性を追求し、日本を代表する高級ミニバンとしての地位を築いています。

【画像】超カッコいい！ これがランクル風の「新ヴェルファイア」です！（25枚）

2023年に登場した現行モデル（3代目）は、ミニバン向けに最適化された最新プラットフォームを採用。全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mmのゆとりあるボディで広い室内空間を確保し、高い車両剛性や優れたサスペンションにより、高級セダンに匹敵する快適な乗り心地と操縦安定性を実現しました。

躍動感のある外観が特徴のヴェルファイアは、天井中央のコンソールや、ドア開閉に連動するオプションのユニバーサルステップなど、おもてなし装備も充実しています。また、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」や運転・駐車支援を行う「トヨタ チームメイト」を搭載するなど安全面への配慮も行き届いています。

パワートレインは、2.5リッターハイブリッドと2.4リッターターボガソリンエンジンに加え、2024年12月には最上位グレードとしてプラグインハイブリッド（PHEV）モデルが追加されました。

今回の改良では、新たなボディカラー「ニュートラルブラック」の全グレード設定や、最上級グレード「エグゼクティブラウンジ」の内装加飾をブロンズスパッタリングへ統一するなど、内外装のデザインがアップデートされています。

一部改良を受けたヴェルファイアの価格（消費税込）は、674万9600円から1089万9900円です。

こうしたヴェルファイアの魅力をさらに引き立ててくれるのが、モデリスタのカスタマイズパーツです。

なかでも外観を大きく変えるエアロパーツとして「BEAST RAZOR STYLE」のエアロパーツセットが用意されています。

このBEAST RAZOR STYLEを装着すると、ノーマルでは一体構成だった大きなフロントグリルが上下に分かれた2段構成になり、フロントフェイスの印象が大きく変化。上部には漆黒メッキ仕様のフロントグリルを追加装備することもでき、まるで「ランドクルーザー300」を思わせる力強い意匠へとイメージチェンジを図ることが可能。

さらに、独自デザインのフロントロアグリルを組み合わせることで、ランドクルーザーのようなタフで力強いSUVらしさを醸し出しつつも、全体としてはどこか“笑っている”ようにも見える表情豊かなフロントマスクに仕上がるのが特徴です。

また、今回の一部改良に伴い、他にも魅力的なアイテムが追加発売されました。評価の高いデザインを踏襲しつつLEDを省いた「ルーフスポイラー」は、シンプルな外観を求める声に応えた仕様で、メッキ加飾がリアビューに上質感をプラスします。

スマートキー携帯で近づくかドアロック解除で足元を照らす「サイドウェルカムイルミ」は、乗車時からラグジュアリーな空間を演出してくれます。

一方で、ヴェルファイア専用の「シグネチャーイルミブレード」には、従来のブルー発光に加えて新たにホワイト発光モデルが追加されました。グリルサイドのコの字形状メッキパーツとホワイトの輝きが、先進的な高級感のある佇まいをより一層引き立てています。