立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は22日、高市早苗総理がこの日の国会答弁で「秘書の陳述書を提出する」としたことについて「ありえない」と批判した。

【映像】高市総理が「陳述書」を言い出した瞬間（実際の様子）

衆議院予算委員会で高市総理は、中傷動画問題について、秘書への確認作業をその都度行って委員会で答弁するのは「無理がある」として、答弁の代わりに秘書から「陳述書」を提出させる考えを示した。

これについて斎藤氏は「そんなことを許したら、我々が委員会等でどんな質問通告をしたとしても、『はい、それは陳述書に書いてありますから、陳述書をご覧ください』みたいな答弁で終わってしまって、国会でのやりとりをする意味がありません。とんでもないことだと思います」と述べ、「ありえないと思います」と批判した。

記者が「与党側の国会軽視の姿勢が目立つのでは」と聞くと、「きょうは本当にひどかった。コンパクトに質問をしたことに対して、何一つお答えをしていただけずに延々と別の状況説明に終始し、あげくの果てが陳述書を出すのでそれを見てほしいと。しかもそれを政府の立場から委員長に対してですね、そういう要請をするという、前代未聞のやりとりだったと思います」と厳しく指摘した。

続けて「本当にちょっと今、国会の運営、委員会の運営が、誠実さと丁寧さに欠けているなと率直に思います。国会でのこれまで積み上げてきた先人たちが重ねてきていただいた多くのルールというのが、今の高市政権のもとで本当に崩されつつある、本当に怖いことだと思います」と懸念を示した。

そのうえで、予算委員会の集中審議や、長い枠での党首討論の開催を求めた。（ABEMA NEWS）