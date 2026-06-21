うお座は「懐が潤う」 12星座もっちぃ占い｜6/22〜28

6/22（月）〜28（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：28日（日）は「心から満足できそう」

牡羊座のあなたは、28日（日）にやっと全力で取り組めることを発見した！ と心から満足できそうな星回りです。お仕事のキャリアを考え直すなら、この日が◎です。

24日（水）は、売り手の理屈に押されてお財布のひもが緩みやすいときです。やり手の営業マンと会う予定があるなら、この日は避けた方がよいかもしれません♪

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🤝 牡牛座：28日（日）は「人の優しさに大感動」

牡牛座のあなたは、28日（日）に人からのさりげない優しさで大感動する星回りです。優しい人の魅力にたっぷり触れる時間を確保するためにも、人と会う予定を優先的に入れましょう♪

自宅の棚の奥で眠っているものに、意外な高値がつきそうな1週間です。買い物よりも売り物を大切にするべきときです。いらないもの整理に最適な星回りです。

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💼 双子座：22日（月）は「1週間の段取りをつけて」

双子座のあなたは、1週間の段取りを、22日（月）に一気につけてしまうと、最高の仕事ができるでしょう。午前中のさえている頭で、すべてを決めてしまいましょう。

自分が人に発してしまった言葉を、あれこれと振り返ってモヤモヤしがちな1週間です。特に25日（木）は注意です。後で後悔するような言葉を選ばないように注意しましょう☆

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💼 蟹座：24日（水）は「仕事を深掘りできる」

蟹座のあなたは、いつもより深いところまで潜って仕事ができる1週間です。24日（水）は、誰にも邪魔をされることなく、ディープな研究者のように仕事を深掘りすることができそうです。

不安な気持ちで予備をたくさん買いたくなる1週間ですが、買いすぎには注意しましょう。23日（火）は、損得にかかわらず買いすぎ警報が出ています☆

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💰 獅子座：28日（日）は「幸せな生活に投資して」

獅子座のあなたは、お部屋に置くだけでテンションが一気に上がりそうな、とてつもなく魅力的なグッズと巡り合うことができるときです。28日（日）は、お金を惜しまず、幸せな生活に投資してください。

22日（月）は、無理をしすぎることなく、午前中からゆっくり仕事をしましょう。短時間で成果を上げようとすると思わぬ石ころに躓いてしまいそうです★

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🤝 乙女座：22日（月）は「温かい心で優しく接して」

乙女座のあなたは、基本的に穏やかな1週間です。22日（月）は、誰かのサポートに回ると、絶大な感謝をしてもらうことができるときです。温かい心で優しく接することを心がけましょう☆

完璧を目指しすぎてストレスを感じてしまうことがあるかもしれません。26日（金）は、ほどほどのところで手を抜く心がけが求められます♪

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🤝 天秤座：23日（火）は「最初の1回に」

天秤座のあなたは、人からまた会いたいと思われる確率がアップしそうな1週間です。短期間で連続して会いたいくらいにLOVEな人がいるなら、最初の1回は、23日（火）に誘いましょう☆

27日（土）は、割り勘に関する運気が低下傾向にあります。みんなで食事をするときの会計負担、気になるようなら慎重に計算してください。

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🤝 蠍座：24日（水）は「断り方を工夫して」

蠍座のあなたは、24日（水）に断り方を工夫することで、人間関係を円滑に進めることができる星回りです。ストレスを感じながら嫌なことを続けるよりも、言葉を工夫してしっかり断りましょう。

1つのことに集中しすぎて周りのことが見えなくなってしまいそうな予感です。少し引いたところから広い視野を持つことを心がけてください☆

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💼 射手座：25日（木）は「あらゆる仕事が順調に進む」

射手座のあなたは、25日（木）があらゆる仕事が順調に進む星回りです。やることがなくなってしまわないように、目の前にタスクを山積みにして片っ端から片付けるようにしましょう。

人生経験豊富な人との関わりで、悩まされてしまうことがあるかもしれません。26日（金）は、あれこれとアドバイスをしてくれる人との距離感に注意しましょう♭

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💼 山羊座：22日（日）は「判断が冴えわたる」

山羊座のあなたは、22日（月）が判断が冴えわたる日です。正解がわからない難しい判断をするなら、月曜日の午後が最適です。それ以外は穏やかに過ごすことができるでしょう。

25日（木）は、うっかり人に冷たくしてしまいそうな星が巡ってきます。後で後悔することがないように、優しく接することを第一に考えてください☆

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🤝 水瓶座：22日（月）は「誰かを誘うのに最適」

水瓶座のあなたは、気持ちがふわふわする1週間ですが、人と会う時間を増やせば心が満たされます。22日（月）は、誰かを誘うのに最適な星が巡ってきます。

自分流を押し通しすぎて空回りしてしまうことがあるかもしれません。特に24日（水）は、マイルールが蓄積しすぎていないか、冷静にチェックしましょう。

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💰 魚座：24日（水）は「懐が潤う日」

魚座のあなたは、24日（水）がなにかと懐が潤う日です。払わなければならないと思っていたお金が、実は支払い不要であることに気づくかもしれません♪

苦手な作業をたくさんやらなければならない1週間になるかも。特に23日（火）は、面倒くさい仕事を頑張る日になりそうです。好きな飲み物を片手に頑張り抜きましょう。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X