スヌーピーときょうだいたちが浮き輪で夏支度！「アフタヌーンティー・リビング」の新作コラボが6月22日から先行発売
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から、スヌーピーときょうだいたちをフィーチャーした夏の新作コラボコレクション「PEANUTS Hello!FRUITY DAYS」が登場！2026年6月22日(月)12時頃からアフタヌーンティー公式オンラインストアにて先行発売、6月24日(水)から全国のアフタヌーンティー・リビング店舗で発売される。3300円以上の購入で、非売品ノベルティがもらえるキャンペーンも実施する。
【画像】浮き輪にスイカ…夏支度したスヌーピーたちのグッズを見る
■テーマは“Hello!FRUITY DAYS”。みずみずしいフルーツとスヌーピーたちの夏
今回のコラボのキーワードは、スヌーピーときょうだいたちが楽しむ、ハッピーな夏。麦わら帽子をかぶったり、スイカにかじりついたり、浮き輪でぷかぷか浮かんだり。スヌーピーときょうだいたちが、カラフルなスイーツに囲まれて夏を満喫するデザインに仕上がっている。
まず手に取りたいのが、冷たい飲み物がよく似合うドリンクアイテム。バナナにもたれたスヌーピーがチャーミングな「ステンレスボトル」(4180円)に、ストライプ柄が爽やかな「クリアボトル」(1980円)、たっぷり注げるフタつきの「タンブラー」(4180円)がそろう。オラフやきょうだい柄の「グラス」(各2200円)に冷たいジュースを注げば、おうちにいながら夏のカフェ気分。テーブルには「アクリルコースター」(各880円)を添えて。
■夏支度をしたマスコットキーチャーム＆ぬいぐるみがかわいすぎる
毎年人気のマスコットキーチャームが、今年も登場！浮き輪をつけたスヌーピー、スカーフを巻いたスヌーピー、スイカの浮き輪でご機嫌なオラフと、「マスコットキーチャーム」(各2970円)は全3種。バッグにつければ、おでかけがぐっと楽しくなる。
さらに、ぎゅっと抱きしめたくなる「ぬいぐるみ」(各5500円)も見逃せない。麦わら帽子や浮き輪で夏支度をした姿は、ふわふわの触り心地も魅力。近年じわじわと人気を集めるオラフもラインナップしているので、きょうだい推しの人はチェックして。
■インテリアもおでかけも。フルーツ尽くしの雑貨たち
フルーツを食べるスヌーピーたちをモチーフにした「クッション」(各4950円)をお部屋に置けば、ぱっと夏らしいムードに。薄手で軽い「フラットバッグ」(3850円)は、ちょっとしたおでかけやサブバッグにぴったりだ。
回すと砂と水がゆっくり動き、浜辺の風景が浮かび上がる「サンドピクチャー」(4950円)や、もちもち感がクセになる「スクイーズ」(各2200円)は、見て触れて楽しいアイテム。フルーツとスヌーピーのきょうだいたちが描かれたオリジナルの「ロゴバッグ」(M：3520円/LL：4620円)は、Afternoon Teaオリジナルのフルーツ柄ロゴが主役。LLサイズは表と裏で色が変わるバイカラー仕様で、その日の気分でリバーシブルに使い分けできる。
スイカ型でリール付きの「パスケース」(2970円)に、「ティッシュケースポーチ」(2750円)、「スマホグリップ」(各990円)、「アクリルキーリング」(1320円)、「スマホストラップ」(各1650円)など、毎日連れ歩きたい小物も充実。フルーツに囲まれたスヌーピーたちが主役の「プリントTシャツ」(4950円)はキッズサイズ(「プリントキッズTシャツ」(3850円))もあるので、親子でおそろいにしても楽しい。お買い物やレジャーで活躍する、折りたためる「保冷バッグ」(各3850円)もそろう。
■「PEANUTS」75周年を記念したヴィンテージアートのアイテムも
コミック誕生75周年を祝い、コミック初期のレトロな絵柄をあしらったアニバーサリーアイテムも同時に展開。陶器のあたたかみを再現した「ソルトペッパーベース(3点セット)」(3630円)は、スヌーピーがフラワーベース、チャーリー・ブラウンとルーシーが塩こしょう入れになった一品。持ち手にキャラクターがちょこんとのった「ティースプーン」(各1100円)とそろえれば、いつものダイニングテーブルがレトロでにぎやかに。
PEANUTSコミックの1コマを大胆にプリントした「Tシャツ」(各4950円)と「ビッグバッグ」(6050円)は、大人カジュアルコーデのアクセントに最適。スヌーピーと小鳥のイラストが愛らしい「折りたたみ傘」(4400円)と「キッズ傘」(3850円)は、これからの梅雨入り&夏の日差し対策にも頼れる相棒だ。
そして、コレクター心がくすぐられるのがシークレットシリーズ。8種類のうち1つがシークレットの「シークレットエコバッグ」(990円)、「シークレットコインケース」(880円)、「シークレット缶バッジ」(660円)、「シークレットミニトレー」(880円)は、開けるまで何が出るかはお楽しみ。660円〜と手頃な価格設定なので、まとめ買いして集めたくなる。
■3300円以上の購入で「クリアステッカー」がもらえる
コラボを記念して、PEANUTSコラボアイテムを3300円以上購入すると、非売品の「クリアステッカー」が1枚もらえるノベルティキャンペーンを実施。フルーツとスヌーピーたちが描かれた、ここでしか手に入らない限定デザインだ。1会計につき一人1点まで、なくなり次第終了なので、気になる人はお早めに。
「PEANUTS Hello!FRUITY DAYS」のオンラインでの先行発売は2026年6月22日(月)12時頃から。人気のぬいぐるみやマスコットキーチャームは早めに完売する可能性も。お気に入りのアイテムは、発売スタートと同時にチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■テーマは“Hello!FRUITY DAYS”。みずみずしいフルーツとスヌーピーたちの夏
今回のコラボのキーワードは、スヌーピーときょうだいたちが楽しむ、ハッピーな夏。麦わら帽子をかぶったり、スイカにかじりついたり、浮き輪でぷかぷか浮かんだり。スヌーピーときょうだいたちが、カラフルなスイーツに囲まれて夏を満喫するデザインに仕上がっている。
まず手に取りたいのが、冷たい飲み物がよく似合うドリンクアイテム。バナナにもたれたスヌーピーがチャーミングな「ステンレスボトル」(4180円)に、ストライプ柄が爽やかな「クリアボトル」(1980円)、たっぷり注げるフタつきの「タンブラー」(4180円)がそろう。オラフやきょうだい柄の「グラス」(各2200円)に冷たいジュースを注げば、おうちにいながら夏のカフェ気分。テーブルには「アクリルコースター」(各880円)を添えて。
■夏支度をしたマスコットキーチャーム＆ぬいぐるみがかわいすぎる
毎年人気のマスコットキーチャームが、今年も登場！浮き輪をつけたスヌーピー、スカーフを巻いたスヌーピー、スイカの浮き輪でご機嫌なオラフと、「マスコットキーチャーム」(各2970円)は全3種。バッグにつければ、おでかけがぐっと楽しくなる。
さらに、ぎゅっと抱きしめたくなる「ぬいぐるみ」(各5500円)も見逃せない。麦わら帽子や浮き輪で夏支度をした姿は、ふわふわの触り心地も魅力。近年じわじわと人気を集めるオラフもラインナップしているので、きょうだい推しの人はチェックして。
■インテリアもおでかけも。フルーツ尽くしの雑貨たち
フルーツを食べるスヌーピーたちをモチーフにした「クッション」(各4950円)をお部屋に置けば、ぱっと夏らしいムードに。薄手で軽い「フラットバッグ」(3850円)は、ちょっとしたおでかけやサブバッグにぴったりだ。
回すと砂と水がゆっくり動き、浜辺の風景が浮かび上がる「サンドピクチャー」(4950円)や、もちもち感がクセになる「スクイーズ」(各2200円)は、見て触れて楽しいアイテム。フルーツとスヌーピーのきょうだいたちが描かれたオリジナルの「ロゴバッグ」(M：3520円/LL：4620円)は、Afternoon Teaオリジナルのフルーツ柄ロゴが主役。LLサイズは表と裏で色が変わるバイカラー仕様で、その日の気分でリバーシブルに使い分けできる。
スイカ型でリール付きの「パスケース」(2970円)に、「ティッシュケースポーチ」(2750円)、「スマホグリップ」(各990円)、「アクリルキーリング」(1320円)、「スマホストラップ」(各1650円)など、毎日連れ歩きたい小物も充実。フルーツに囲まれたスヌーピーたちが主役の「プリントTシャツ」(4950円)はキッズサイズ(「プリントキッズTシャツ」(3850円))もあるので、親子でおそろいにしても楽しい。お買い物やレジャーで活躍する、折りたためる「保冷バッグ」(各3850円)もそろう。
■「PEANUTS」75周年を記念したヴィンテージアートのアイテムも
コミック誕生75周年を祝い、コミック初期のレトロな絵柄をあしらったアニバーサリーアイテムも同時に展開。陶器のあたたかみを再現した「ソルトペッパーベース(3点セット)」(3630円)は、スヌーピーがフラワーベース、チャーリー・ブラウンとルーシーが塩こしょう入れになった一品。持ち手にキャラクターがちょこんとのった「ティースプーン」(各1100円)とそろえれば、いつものダイニングテーブルがレトロでにぎやかに。
PEANUTSコミックの1コマを大胆にプリントした「Tシャツ」(各4950円)と「ビッグバッグ」(6050円)は、大人カジュアルコーデのアクセントに最適。スヌーピーと小鳥のイラストが愛らしい「折りたたみ傘」(4400円)と「キッズ傘」(3850円)は、これからの梅雨入り&夏の日差し対策にも頼れる相棒だ。
そして、コレクター心がくすぐられるのがシークレットシリーズ。8種類のうち1つがシークレットの「シークレットエコバッグ」(990円)、「シークレットコインケース」(880円)、「シークレット缶バッジ」(660円)、「シークレットミニトレー」(880円)は、開けるまで何が出るかはお楽しみ。660円〜と手頃な価格設定なので、まとめ買いして集めたくなる。
■3300円以上の購入で「クリアステッカー」がもらえる
コラボを記念して、PEANUTSコラボアイテムを3300円以上購入すると、非売品の「クリアステッカー」が1枚もらえるノベルティキャンペーンを実施。フルーツとスヌーピーたちが描かれた、ここでしか手に入らない限定デザインだ。1会計につき一人1点まで、なくなり次第終了なので、気になる人はお早めに。
「PEANUTS Hello!FRUITY DAYS」のオンラインでの先行発売は2026年6月22日(月)12時頃から。人気のぬいぐるみやマスコットキーチャームは早めに完売する可能性も。お気に入りのアイテムは、発売スタートと同時にチェックしてみて。
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