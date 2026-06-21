GU×パペットスンスン、夏コレは“アイス”がテーマ。990円ソックスから2490円パジャマまで全6型
SNS総フォロワー数350万人超(※2026年5月時点)のパペットスンスンとGUのコラボ第2弾が、2026年6月19日よりスタートした。今回は"スンスンたちとアイスクリーム"をテーマに、かわいらしいスンスンたちのグラフィックが施されたTシャツからパジャマ、小物まで全6型がラインナップ。ウィメンズとキッズでリンクコーデできる仕掛けもあり、親子で楽しめる構成になっている。
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■ウィメンズの主役は1490円のグラフィックT
「グラフィックT パペットスンスン」(1490円)は、カラーごとにデザインが異なる4色展開。ホワイトはアイスを持ったスンスンがお出迎え、オフホワイトはGUオリジナルでデザインしたアイスクリームショップワゴンをフロントにプリント。この2色はキッズとのリンクコーデも楽しめる。
残る2色はバックプリントが主役。ダークグレーは背面にアイスクリームショップのレシートをプリントし、胸元にはスンスンの刺しゅう入り。ライトブルーは背面いっぱいにメニュー表がデザインされている。いずれもサイズはXS〜3XLの7サイズ展開(XS・XXL・3XLはオンライン限定)。
■フレーバーで表情がちがう、コットンパジャマは2490円
「コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン」(2490円)は、アイスのフレーバーをイメージした一着。ピンクはチェリー、イエローはバナナ、ライトブルーはチョコレートミント。胸ポケットのスンスンが、フレーバーごとに違う表情を見せるのがポイント。
素材は綿100％で、寝苦しい夏の夜でも快適に過ごせそう。サイズはXS〜3XL展開なので、家族や友達とフレーバー違いでそろえるのもアリ。
■キッズTシャツは全部990円。ママとのリンクコーデも
「KIDSグラフィックT パペットスンスン」(990円)は2色展開。ライトグレーはウィメンズのホワイトとそろう“お出迎えスンスン”、ダークグレーは胸元にアイスやフルーツを楽しむスンスンのプリント。
ハイウエストのボトムスと合わせやすい丈感の「KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン」(990円)も2色。オフホワイトはウィメンズと同じアイスクリームショップのワゴン柄で、親子おそろいが完成する。ピンクはアイスを味わうスンスンとノンノンのデザイン。どちらもサイズは100〜160センチまで10センチ刻みで、100・160はオンライン限定となる。
■刺しゅうソックスはスンスンとノンノンが1足ずつ
「ソックス2P パペットスンスン」(990円)は、スンスンとノンノンの刺しゅうがそれぞれ入った2足セット。パターンAはライトブルー(スンスン)×ブラック(ノンノン)、パターンBはホワイト(スンスン)×ピンク(ノンノン)。足首が隠れるくらいのショート丈で、サンダルにもスニーカーにも合わせやすく、これからの季節に重宝する。
■チャームにもなるアイスクリーム型ポーチ
「ポーチ パペットスンスン」(1990円)は、アイスからキャラが顔をのぞかせるミニポーチ。ライトブルーはチョコミントアイスからスンスンが、ナチュラルはバニラアイスからノンノンがひょっこり。リップなどの小物を収納でき、カラビナ付きでバッグにそのまま取り付け可能。チャーム使いでも楽しめる。
■購入特典のオリジナル壁紙も見逃せない
2026年6月25日(木)までの期間中、コラボアイテムを購入するとオリジナル壁紙がもらえる。店舗ならジーユーアプリからオンラインストアにログインしたうえで購入し、レジで会員証をスキャン。オンラインストアならアプリ経由でログインして購入すればOK(先行予約・通常販売・追加予約販売すべて対象)。配布は2026年7月3日(金)から順次、アプリのプッシュ通知とお知らせで届く。オンラインストアでは、サイズによっては在庫がない型が出はじめているので、気になるアイテムは早めに押さえておきたい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■ウィメンズの主役は1490円のグラフィックT
「グラフィックT パペットスンスン」(1490円)は、カラーごとにデザインが異なる4色展開。ホワイトはアイスを持ったスンスンがお出迎え、オフホワイトはGUオリジナルでデザインしたアイスクリームショップワゴンをフロントにプリント。この2色はキッズとのリンクコーデも楽しめる。
残る2色はバックプリントが主役。ダークグレーは背面にアイスクリームショップのレシートをプリントし、胸元にはスンスンの刺しゅう入り。ライトブルーは背面いっぱいにメニュー表がデザインされている。いずれもサイズはXS〜3XLの7サイズ展開(XS・XXL・3XLはオンライン限定)。
■フレーバーで表情がちがう、コットンパジャマは2490円
「コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン」(2490円)は、アイスのフレーバーをイメージした一着。ピンクはチェリー、イエローはバナナ、ライトブルーはチョコレートミント。胸ポケットのスンスンが、フレーバーごとに違う表情を見せるのがポイント。
素材は綿100％で、寝苦しい夏の夜でも快適に過ごせそう。サイズはXS〜3XL展開なので、家族や友達とフレーバー違いでそろえるのもアリ。
■キッズTシャツは全部990円。ママとのリンクコーデも
「KIDSグラフィックT パペットスンスン」(990円)は2色展開。ライトグレーはウィメンズのホワイトとそろう“お出迎えスンスン”、ダークグレーは胸元にアイスやフルーツを楽しむスンスンのプリント。
ハイウエストのボトムスと合わせやすい丈感の「KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン」(990円)も2色。オフホワイトはウィメンズと同じアイスクリームショップのワゴン柄で、親子おそろいが完成する。ピンクはアイスを味わうスンスンとノンノンのデザイン。どちらもサイズは100〜160センチまで10センチ刻みで、100・160はオンライン限定となる。
■刺しゅうソックスはスンスンとノンノンが1足ずつ
「ソックス2P パペットスンスン」(990円)は、スンスンとノンノンの刺しゅうがそれぞれ入った2足セット。パターンAはライトブルー(スンスン)×ブラック(ノンノン)、パターンBはホワイト(スンスン)×ピンク(ノンノン)。足首が隠れるくらいのショート丈で、サンダルにもスニーカーにも合わせやすく、これからの季節に重宝する。
■チャームにもなるアイスクリーム型ポーチ
「ポーチ パペットスンスン」(1990円)は、アイスからキャラが顔をのぞかせるミニポーチ。ライトブルーはチョコミントアイスからスンスンが、ナチュラルはバニラアイスからノンノンがひょっこり。リップなどの小物を収納でき、カラビナ付きでバッグにそのまま取り付け可能。チャーム使いでも楽しめる。
■購入特典のオリジナル壁紙も見逃せない
2026年6月25日(木)までの期間中、コラボアイテムを購入するとオリジナル壁紙がもらえる。店舗ならジーユーアプリからオンラインストアにログインしたうえで購入し、レジで会員証をスキャン。オンラインストアならアプリ経由でログインして購入すればOK(先行予約・通常販売・追加予約販売すべて対象)。配布は2026年7月3日(金)から順次、アプリのプッシュ通知とお知らせで届く。オンラインストアでは、サイズによっては在庫がない型が出はじめているので、気になるアイテムは早めに押さえておきたい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。