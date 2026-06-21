SNS総フォロワー数350万人超(※2026年5月時点)のパペットスンスンとGUのコラボ第2弾が、2026年6月19日よりスタートした。今回は"スンスンたちとアイスクリーム"をテーマに、かわいらしいスンスンたちのグラフィックが施されたTシャツからパジャマ、小物まで全6型がラインナップ。ウィメンズとキッズでリンクコーデできる仕掛けもあり、親子で楽しめる構成になっている。

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■ウィメンズの主役は1490円のグラフィックT

「グラフィックT パペットスンスン(ホワイト)」(1490円)


「グラフィックT パペットスンスン」(1490円)は、カラーごとにデザインが異なる4色展開。ホワイトはアイスを持ったスンスンがお出迎え、オフホワイトはGUオリジナルでデザインしたアイスクリームショップワゴンをフロントにプリント。この2色はキッズとのリンクコーデも楽しめる。

「グラフィックT パペットスンスン(オフホワイト)」(1490円)


残る2色はバックプリントが主役。ダークグレーは背面にアイスクリームショップのレシートをプリントし、胸元にはスンスンの刺しゅう入り。ライトブルーは背面いっぱいにメニュー表がデザインされている。いずれもサイズはXS〜3XLの7サイズ展開(XS・XXL・3XLはオンライン限定)。

「グラフィックT パペットスンスン(ダークグレー)」(1490円)


バックにはアイスクリームショップのレシートを大胆プリント


「グラフィックT パペットスンスン(ライトブルー)」(1490円)


バックにメニュー表をプリント、後ろ姿でストーリーを感じさせる一枚


■フレーバーで表情がちがう、コットンパジャマは2490円

「コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン(ピンク)」(2490円)


「コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン」(2490円)は、アイスのフレーバーをイメージした一着。ピンクはチェリー、イエローはバナナ、ライトブルーはチョコレートミント。胸ポケットのスンスンが、フレーバーごとに違う表情を見せるのがポイント。

「コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン(イエロー)」(2490円)


素材は綿100％で、寝苦しい夏の夜でも快適に過ごせそう。サイズはXS〜3XL展開なので、家族や友達とフレーバー違いでそろえるのもアリ。

「コットンパジャマ(半袖&ショートパンツ) パペットスンスン(ライトブルー)」(2490円)


■キッズTシャツは全部990円。ママとのリンクコーデも

「KIDSグラフィックT パペットスンスン(ライトグレー)」(990円)


「KIDSグラフィックT パペットスンスン」(990円)は2色展開。ライトグレーはウィメンズのホワイトとそろう“お出迎えスンスン”、ダークグレーは胸元にアイスやフルーツを楽しむスンスンのプリント。

「KIDSグラフィックT パペットスンスン(ダークグレー)」(990円)


ハイウエストのボトムスと合わせやすい丈感の「KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン」(990円)も2色。オフホワイトはウィメンズと同じアイスクリームショップのワゴン柄で、親子おそろいが完成する。ピンクはアイスを味わうスンスンとノンノンのデザイン。どちらもサイズは100〜160センチまで10センチ刻みで、100・160はオンライン限定となる。

「KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン(オフホワイト)」(990円)


「KIDSグラフィッククロップドT パペットスンスン(ピンク)」(990円)


■刺しゅうソックスはスンスンとノンノンが1足ずつ

「ソックス2P パペットスンスン(パターンA)」(990円)


「ソックス2P パペットスンスン」(990円)は、スンスンとノンノンの刺しゅうがそれぞれ入った2足セット。パターンAはライトブルー(スンスン)×ブラック(ノンノン)、パターンBはホワイト(スンスン)×ピンク(ノンノン)。足首が隠れるくらいのショート丈で、サンダルにもスニーカーにも合わせやすく、これからの季節に重宝する。

「ソックス2P パペットスンスン(パターンB)」(990円)


■チャームにもなるアイスクリーム型ポーチ

「ポーチ パペットスンスン(ライトブルー)」(1990円)


「ポーチ パペットスンスン」(1990円)は、アイスからキャラが顔をのぞかせるミニポーチ。ライトブルーはチョコミントアイスからスンスンが、ナチュラルはバニラアイスからノンノンがひょっこり。リップなどの小物を収納でき、カラビナ付きでバッグにそのまま取り付け可能。チャーム使いでも楽しめる。

「ポーチ パペットスンスン(ナチュラル)」(1990円)


■購入特典のオリジナル壁紙も見逃せない

2026年6月25日(木)までの期間中、コラボアイテムを購入するとオリジナル壁紙がもらえる。店舗ならジーユーアプリからオンラインストアにログインしたうえで購入し、レジで会員証をスキャン。オンラインストアならアプリ経由でログインして購入すればOK(先行予約・通常販売・追加予約販売すべて対象)。配布は2026年7月3日(金)から順次、アプリのプッシュ通知とお知らせで届く。オンラインストアでは、サイズによっては在庫がない型が出はじめているので、気になるアイテムは早めに押さえておきたい！

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