蟹座・女性の運勢

現在、社会面での挑戦に意欲的に取り組んでいそうな蟹座。いまは独特のムードがあり、それに乗っていけばいままでの自分なら考えつかなった飛躍を経験できそうです。が、それに対し自分でブレーキをかけてしまいそうなのも今週かな。背景にあるのは変化への恐れかもしれません。いまは気の合う人との接点も多く、そこでもうまくいっているので「このままでもいいじゃないか」という思いも余計強く出そうです。ただそれで結論を出すのは早いかも。自分で意識して感情をブラさず、行動はシンプルに。自分の直感を研ぎ澄ますつもりで。

蟹座・男性の運勢

大変好調な社会運に対し、自分自身がブレーキをかけたくなるときかも。いまの仕事方面は非常に活気があり、同時に挑戦の要素が強いよう。いろいろなタイミングと蟹座自身の成長意欲が絶妙に重なり、大きな展開につながっていくでしょう。ただ気持ちの上でどこかついていけない部分もあるのでは。同時にいまは人との活発な交流もあり、「そのなかだけでも十分にやっていける？」と感じる面もあるようです。ただ、視野はもう少し広く持った方がいいかも。何にせよ結論は急がないことをお勧めします。

占い：アストロカウンセラー・まーさ