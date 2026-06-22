「私は大丈夫」と思っていたのに…。不倫沼にハマる女性に共通する特徴

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最初はただの相談相手。そんな関係が、気づけば抜け出せない沼になっていた。そんなケースは決して少なくありません。不倫関係に深くハマっていく女性も、最初からそのつもりだったわけではないのです。むしろ「私は大丈夫」と思っていた人ほど、ふと立ち止まった時には、もう抜け出しにくくなっていることがあります。

“特別な存在”になれた気がする


「こんな話をするのは君だけ」「君だけは分かってくれる」

男性からそう言われると、自分だけが特別な存在になれたような気持ちになるもの。不倫沼にハマりやすい女性ほど、この“特別感”に強く価値を感じやすい傾向があります。

相手の事情を、理解しすぎてしまう


仕事が忙しいから。彼には家庭の事情もあるから。そう考えることで、会えない時間や連絡の少なさを、自分の中で納得させていく傾向もあります。思いやりのある女性ほど、「仕方ない」と自分に言い聞かせやすくなるのかもしれません。

違和感より、希望を優先してしまう


本当は、引っかかっていることがある。それでも「いつか状況が変わるかもしれない」「私だけは違うかもしれない」と考えてしまう女性もいます。そして、その期待が大きくなるほど、現実よりも希望を見る時間が増えていくのです。

不倫沼にハマる女性は、相手を信じる力があり、思いやりがあり、関係を大切にしようとする傾向があると言えるでしょう。だからこそ大切なのは、相手の気持ちだけでなく、自分がどれだけ我慢しているかに目を向けること。その視点を失うと、ますます抜け出しにくい関係にはまっていくことになります。　※画像は生成AIで作成しています

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