「私は大丈夫」と思っていたのに…。不倫沼にハマる女性に共通する特徴
最初はただの相談相手。そんな関係が、気づけば抜け出せない沼になっていた。そんなケースは決して少なくありません。不倫関係に深くハマっていく女性も、最初からそのつもりだったわけではないのです。むしろ「私は大丈夫」と思っていた人ほど、ふと立ち止まった時には、もう抜け出しにくくなっていることがあります。
“特別な存在”になれた気がする
「こんな話をするのは君だけ」「君だけは分かってくれる」
相手の事情を、理解しすぎてしまう
仕事が忙しいから。彼には家庭の事情もあるから。そう考えることで、会えない時間や連絡の少なさを、自分の中で納得させていく傾向もあります。思いやりのある女性ほど、「仕方ない」と自分に言い聞かせやすくなるのかもしれません。
違和感より、希望を優先してしまう
本当は、引っかかっていることがある。それでも「いつか状況が変わるかもしれない」「私だけは違うかもしれない」と考えてしまう女性もいます。そして、その期待が大きくなるほど、現実よりも希望を見る時間が増えていくのです。
不倫沼にハマる女性は、相手を信じる力があり、思いやりがあり、関係を大切にしようとする傾向があると言えるでしょう。だからこそ大切なのは、相手の気持ちだけでなく、自分がどれだけ我慢しているかに目を向けること。その視点を失うと、ますます抜け出しにくい関係にはまっていくことになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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