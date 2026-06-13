【40・50代】ボリュームさみしい（涙）→ ふんわり華やか「レイヤーボブ」がいいかも♡

髪の細さや少なさだけでなく、湿気によるうねりも気になる今の時季。うまくボリュームがでないと悩んでいるなら、ふんわり見える「レイヤーボブ」に挑戦してみては？ ボブならではのまとまりやすさと、エアリーな質感を得られるのが魅力です。そのグラマラスな仕上がりは、大人世代のエレガントな品格に磨きをかけてくれる予感。

丸みとくびれを両立

短めにカットするとさっぱり見える印象がありますが、トップの長いボブベースならボリュームをキープできます。全体にたっぷり入れたレイヤーのおかげで、後頭部は丸みを帯びた美シルエットに。襟足を締めてくびれをつくると、アウトラインにメリハリがついて立体感を強調できそうです。

毛流れの曲線美にうっとり

@ofuke_akifumicasiiさんが「毛流れが綺麗で人気が高い」と紹介するスタイル。少しずつ長さを変えたレイヤーが重なり合い、のっぺり感のないエアリーなシルエットに近づきます。ハイレイヤーを入れずに面を整えているので、ツヤを演出しやすいのもいいところ。

若々しい前下がりライン

重めのベースにレイヤーで軽やかな動きを投入。毛が細くなりがちな大人の髪もボリュームアップして見えそうです。毛先をワンカールさせるだけの簡単スタイリングで、フェミニンな柔らかさを引き出せます。首もとをスッキリさせつつ顔まわりは長く残すと、フェイスラインをカバーして若々しい印象に。

黄金比に近づくひし形

@ofuke_akifumicasiiさんが「ミセス世代に人気のボリュームあるレイヤースタイル」と紹介しているこちら。顔まわりを包み込むようにレイヤーを入れることで、サイドにボリュームのあるひし形シルエットが完成。重力に逆らうようなふんわり感は、フレッシュかつ華やかな印象をサポートしてくれます。

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※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。