仕事終わりのデートは危険！？勝ち恋のプロによる【あざとすぎる沼テク】特集♡

イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みを抱えているコ集合！今回は、あらゆる男性を沼らせてきた勝ち恋のプロによる「あざとすぎる沼テク」をお届けします。理想の恋を手に入れるための秘訣をぜひチェックしてね♡

あざとすぎる沼テクA to Z 勝ち恋のプロが徹底協力♡ Ray読者の沼力UPのために、あらゆる男性を沼らせてきたプロが集結♡ イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みが解決するテクニックをA to Zでお届け。最後には恋のアドバイスも。理想の恋を手に入れよう♡

教えてくれたのは... 結婚相談所マリーミー代表・植草美幸さん 今、大注目の婚活アドバイザー PROFILE 2009年結婚相談所マリーミーを開始し16年以上にわたり、年間約2000人にアドバイスを行い、約80％の成婚率を誇る。テレビやラジオへの出演も多数。著書に『結局、女は「あざとい」が勝ち！ 仕事もお金も恋愛も結婚も、すべてを勝ち取る最強ルール50』など。 Club藤瀬 オーナーママ・彩花ゆいさん 銀座のクラブに立つ癒しママ PROFILE 看護師、キャバ嬢を経て2021年に銀座ホステスのママに。現在は銀座でオーナーママとなる。著書に自伝本『愛を注ぐ人〜人生は愛すること、愛は与えること〜』。モデルとして関西コレクションの舞台に立つなどメディアでも注目を集めている。 女優＆タレント・永尾まりやさん NEWモテ女王として話題沸騰中 PROFILE 元AKB48のメンバー。モテ自慢の美男美女が集まる恋愛リアリティ番組『ラブパワーキングダム』シーズン2にてNo.1モテクイーンに選ばれたモテタレント。アイドルプロデュースやショートドラマの単独主演とこれからの活躍に目が離せない。

Check! 【Q（QUESTION）】質問して相手への関心をアピール！ 初対面の男性と会って、「つまらない」と感じたらあなたが受け身だったからかも。質問をして、相手から話題を引き出していこう！ by 永尾まりやさん 「会話はいかに相手が話してくれるかが勝負。質問をしてくれる人との会話は楽しいし『私のこと好きなのかな？』って勘違いするじゃないですか（笑）。それに相手の好きなこともたくさん知ることができて一石二鳥です！ さらに効果を増すなら敬語からの少しタメ口を。敬語って初対面の方や上司に使いますが、会話をしていく中でだんだんとタメ口まじりにすると一気に距離が縮まったり、仲よくなれると思います」

Check! 【R（REACTION）】リアクションをするときは顔まわりに手を添える リアクションは大きく！だけでなく、手ぶりを添えるのがとても重要。愛らしさを強調するポーズなので普段からクセづけてみよう。 by 植草美幸さん 「『うーん』と考えたり、『うふ』と笑うときに、手を顔のところに持ってきてみてください。 これは普段、男同士で会話をしているときには出てこないしぐさなので、手の動きが男性にとってすごく可愛らしいんです。 手を顔まわりに持ってくることで、相手へ女性であることを印象づけることができますので、ぜひみなさんには顔まわりに手を添えるポーズをひとつ強みとして持つことをおすすめしたいですね」

Check! 【S（SHIZENTAI）】自然体の自分でいるために仕事終わりに会わない！ 男性とのせっかくのアポも、うまくいかないタイミングがあるみたい。自分のストレスに気づくのもあざとさには大事！？ by 植草美幸さん 「キャリアのある女性にありがちな話ですが、仕事の帰りにデートやお見あいをすると振られます。 職場で男性と肩を並べて働いているから『負けたくない！』という鎧がついてしまっているんですね。 恋愛相手に対しても勝気で会話の中でマウントを取ることになってうまくいきませんので、仕事の鎧をとったお休みの日にアポイントを取ることをおすすめします！ 男性に対してマウントを取るのは可愛げがなく、モテません」

Check! 【T（TE）】手をつなぐときは横断歩道を利用して 誰でも自然な流れで手をつなぐことのできるこのテクニック。沼らせたい相手がいる人はぜひ覚えて使ってみて♡ by 植草美幸さん 「初デートでは手をつないでくださいね。横断歩道で、一歩前を男性に歩かせてください。そして『待って待って〜♡』と言って彼の手首あたりをつかむ。 そのまま横に並ぶときに、手をすーっと下におろして男性の手を握る。これで自然に手をつなぐことができます。 思いがけず女のコの手がのびて、気づいたら手をつないでいたり、『待って♡』の声色だったりといろんな角度から男性をキュンキュンさせるテクニックです」

Check! 【U（UEKARAMESEN）】ときには上から目線の態度で惑わしちゃえ！ ただ言うことを聞くだけがモテではない！ 相手の好みをリサーチした上で強気に攻めるのも相手に印象づけられるはず♡ by 彩花ゆいさん 「2軒目に誘われてもさっさと帰ったり、いじわるされたら言うことを聞かなかったり。 なびかない態度を取ることで『もう1回会いたい！』と思ってもらえることがあります。意外にもきつめな女性を好きな男性も多いんです♡」 イラスト／平松昭子 取材／柿沼奈々子