TSUCHIYA KABANのApple Watch専用レザーバンド登場！上品な4色展開に注目

毎日身につけるApple Watchだからこそ、バンドにもこだわりたいもの。TSUCHIYA KABANから、上質な「ファインエンボスドレザー」を使用したウィメンズ向けApple Watch専用レザーバンドが2026年6月18日(木)に登場します。洗練されたデザインと使いやすさを兼ね備えた新作は、ビジネスシーンから休日のお出かけまで幅広く活躍。大人の女性にふさわしい上品な手元を演出してくれる注目アイテムです。

上質レザーが生む洗練された存在感

今回発売される「レザーウォッチバンド Apple Watch用 トレ S（ファインエンボスドレザー）」は、繊細な型押しが魅力のファインエンボスドレザーを採用したアイテムです。

格子と丸型を組み合わせたような細かな型押し模様が美しい陰影を生み出し、モダンでエレガントな雰囲気を演出。

シンプルながらも高級感があり、アクセサリー感覚で楽しめるデザインに仕上げられています。

さらに、2箇所にあしらわれたオリジナル金具が上品なアクセントに。抜け感のあるバックルデザインも特徴で、マニッシュさとフェミニンさを絶妙に両立しています。

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オンオフ問わず活躍する4色展開

カラーは「ブラック」「クレイ」「クラウディブルー」「ミスティローズ」の4色展開。

ブラックはスタイリッシュで知的な印象を演出し、クレイはやわらかなニュアンスカラーで大人らしい落ち着きをプラス。

クラウディブルーは爽やかさと上品さを兼ね備え、ミスティローズは女性らしい優しい雰囲気を楽しめます。

ビジネススタイルにもカジュアルコーデにも自然になじむカラーラインアップなので、その日の気分やファッションに合わせて選べるのも魅力です♡

日常使いしやすい快適な仕様

見た目の美しさだけでなく、使いやすさにもこだわりが詰まっています。

裏面には汗によるシミが目立ちにくい「ラバータッチレザー」を採用。ステッチを施さない貼り合わせ仕様にすることで、なめらかな肌触りを実現しています。

また、Apple Watchの仕様に合わせたスライド式を採用しているため、簡単に着脱が可能です。

レザーウォッチバンド Apple Watch用 トレ S（ファインエンボスドレザー）

価格：14,300円

販売は2026年6月18日(木)より開始。TSUCHIYA KABANオンラインストアおよび、西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店にて取り扱われます。

カラー：ブラック／クレイ／クラウディブルー／ミスティローズ

対応サイズ（手首周り）：13.0～18.5cm

素材：牛革

重量：約15g

※Apple Watch以外の腕時計等にはお使いいただけません。

手元から大人のおしゃれを楽しんで

上質なレザーの美しさと毎日使いやすい機能性を兼ね備えたTSUCHIYA KABANのApple Watch専用レザーバンド。

手元は意外と人の目に触れる部分だからこそ、上品なアイテムを選ぶことで印象もぐっと洗練されます。

オンオフ問わず活躍する4色展開なので、自分らしいカラーを選んで毎日のコーディネートに取り入れてみてはいかがでしょうか♪長く愛用できるレザーバンドとして注目したい新作です。