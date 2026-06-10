暑いからって「スカスカ」はNG！？【40・50代】が意識したい「動きのあるボブ」

暑い季節は軽さを出したくなる一方で、髪をすきすぎるとまとまりにくくなることも。40・50代のボブは、ほどよい重さを残しつつ毛先や顔まわりに動きを出すのがこなれ見えのポイント。レイヤーや外ハネ、やわらかな毛流れを取り入れれば、涼しげで今っぽい印象に。今回は、大人女性に似合う「動きのあるボブ」をご紹介します。

耳掛けですっきり見えるグラデーションボブ

@ofuke_akifumicasiiさんが「ボブからバッサリグラデーションボブ」に変身させたスタイル。サイドの髪は耳に掛けられる長さなので、暑い日にもすっきりと涼しく見えそうです。毛流れが出るようにカットされているので、立体的で動きのある仕上がりに。襟足もコンパクトにまとまり、首元が軽やかになるのも魅力です。短めでも女性らしい丸みが残り、大人も挑戦しやすいボブスタイルです。

まとまりと軽さを両立したスタイル

ボブをベースに表面に少し段を入れたスタイル。明るめのベージュカラーが、重たく見えがちなシルエットを軽やかに見せてくれます。毛先には程よく厚みを残しつつ、表面のレイヤーでほんのり動きが出るので、自然な抜け感も演出。広がりすぎず扱いやすいため、スタイリングも簡単にできそう。まとまりはキープしながら、少しだけ動きを足したい人におすすめのボブレイヤーです。

エレガントさ際立つレイヤー

ボブにレイヤーを重ね、ふんわりとした高さを出したスタイル。流れるような毛束感が加わることで、上品で華やかな雰囲気に仕上がります。大胆な毛流れがエレガントな雰囲気を引き立て、横顔まで美しい印象に。

外ハネで整う涼しげくびれボブ

肩につくくらいのボブにくびれをつけてメリハリのあるスタイルに。髪をすきすぎなくても表面にレイヤーを入れるだけで、襟足の毛量が減り重た見えを回避。結べる長さがあるもの嬉しいポイントです。毛先を外巻きにするだけで形が整うので、忙しい朝でもスタイリングしやすそう。軽さときちんと感を両立したい大人女性にぴったりです。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。