「白桃 ショコリキサー」（レギュラーサイズ 810円／ラージサイズ 920円）　※税込み＆イートインは税率が異なる

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　「ゴディバ」は、6月19日（金）から、夏季限定ドリンク＆ソフトクリームを、全国の各種取扱店で発売する。

【写真】新登場の炭酸ドリンクもおいしそう！　夏季限定メニューのラインナップ

■見た目にも華やか

　今回登場するのは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーをはじめとする、白桃を楽しむ夏季限定ドリンク全3種とソフトクリーム全1種。

　「白桃 ショコリキサー」は、白桃のやさしい甘さとホワイトチョコレートを組み合わせたショコリキサーで、みずみずしく華やかなピーチの香りと、コクのあるホワイトチョコレートが調和し、やさしくとろけるような味わいに仕上げられている。

　また、白桃とカカオフルーツを合わせた爽やかなスパークリングドリンク「白桃 カカオリキサー」も新登場。粒状のやわらかな食感のゼリー“カカオフルーツパール”や、白桃をイメージしたシェイブチョコレートをあしらった見た目にも華やかな一杯となっている。

　さらに、ひんやりとした清涼感が広がるフローズンドリンク「白桃 カカオフルーツジュース」や、ピーチジュレやホイップクリーム、濃厚なダークチョコレートソフトクリームを重ねた「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」も販売され、フルーティーな白桃の魅力を堪能できる。

　なお、7月1日（水）には、白桃を使用したクレープの新フレーバーも発売予定だ。