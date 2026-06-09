ゴディバ「白桃 ショコリキサー」6．19発売！ 炭酸ドリンク「カカオリキサー」も新登場
「ゴディバ」は、6月19日（金）から、夏季限定ドリンク＆ソフトクリームを、全国の各種取扱店で発売する。
【写真】新登場の炭酸ドリンクもおいしそう！ 夏季限定メニューのラインナップ
■見た目にも華やか
今回登場するのは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーをはじめとする、白桃を楽しむ夏季限定ドリンク全3種とソフトクリーム全1種。
「白桃 ショコリキサー」は、白桃のやさしい甘さとホワイトチョコレートを組み合わせたショコリキサーで、みずみずしく華やかなピーチの香りと、コクのあるホワイトチョコレートが調和し、やさしくとろけるような味わいに仕上げられている。
また、白桃とカカオフルーツを合わせた爽やかなスパークリングドリンク「白桃 カカオリキサー」も新登場。粒状のやわらかな食感のゼリー“カカオフルーツパール”や、白桃をイメージしたシェイブチョコレートをあしらった見た目にも華やかな一杯となっている。
さらに、ひんやりとした清涼感が広がるフローズンドリンク「白桃 カカオフルーツジュース」や、ピーチジュレやホイップクリーム、濃厚なダークチョコレートソフトクリームを重ねた「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」も販売され、フルーティーな白桃の魅力を堪能できる。
なお、7月1日（水）には、白桃を使用したクレープの新フレーバーも発売予定だ。
【写真】新登場の炭酸ドリンクもおいしそう！ 夏季限定メニューのラインナップ
■見た目にも華やか
今回登場するのは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーをはじめとする、白桃を楽しむ夏季限定ドリンク全3種とソフトクリーム全1種。
「白桃 ショコリキサー」は、白桃のやさしい甘さとホワイトチョコレートを組み合わせたショコリキサーで、みずみずしく華やかなピーチの香りと、コクのあるホワイトチョコレートが調和し、やさしくとろけるような味わいに仕上げられている。
さらに、ひんやりとした清涼感が広がるフローズンドリンク「白桃 カカオフルーツジュース」や、ピーチジュレやホイップクリーム、濃厚なダークチョコレートソフトクリームを重ねた「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」も販売され、フルーティーな白桃の魅力を堪能できる。
なお、7月1日（水）には、白桃を使用したクレープの新フレーバーも発売予定だ。