ラルク35周年を祝うコラボカフェが3都市に登場！ ファンは絶対にニヤリとする激エモ空間に〈取材レポ〉
L’Arc-en-Cielの結成35周年を記念したコラボカフェ「L’Arcafe 2026 at PARCO CAFE」が、渋谷、心斎橋、名古屋のPARCOに展開する「THE GUEST CAFE BY PARCO」3店舗で期間限定で順次オープン。5月22日（金）からは東京・渋谷で始まっており、35周年の歩みを感じさせる激エモ空間が広がっている。
【写真】グッズも豊富に用意！ 「L'Arcafe 2026 at PARCO CAFE」店内の様子
■目と耳と舌で35周年を堪能
1991年に、大阪で結成されたL’Arc-en-Ciel。1994年7月に、ビデオシングル『眠りによせて』でメジャーデビューし、1996年に発表した4thアルバム『True』では初のミリオンセラーを記録。以降も数々のヒット曲を世に送り出してきた。
そんなL’Arc-en-Cielの35周年を祝う本カフェは、「CAFE TIME」と「BAR TIME」の2部制で展開し、これまでにつむがれてきた楽曲の数々から着想を得た、オリジナルコラボカフェメニューを提供する。時間帯によって提供メニューが一部異なるため、訪れるたびに新たな魅力を楽しめるというわけだ。
カフェに到着し、まず目に飛び込んでくるのは、ken、hyde、tetsuya、yukihiroがドドンとデザインされた大きな壁。徐々に近付くにつれ、L’Arc-en-Cielのヒット曲も聞こえ、L’Arc-en-Cielまみれな空間に胸が高鳴る。
会場は手前がグッズショップ、奥がカフェという構成で、「ノベルティ付き予約整理券（電子チケット）」を持っている人を優先で案内するというシステム。混雑時は、整理券を持っていない人は案内できない場合があるそうで、事前に「ノベルティ付き予約整理券」 を購入した上で来場するのがオススメだという。
カフェに入ると、これまでにリリースしてきた12枚のオリジナルアルバムのリリース年表が並ぶ装飾が登場。ミュージックビデオも流れており、L’Arc-en-Cielを愛する人たちに囲まれた特別な空間で35周年の軌跡をたどることができる。
思わずニヤリとしてしまうのが、メニューのネーミング。楽曲「White Feathers」を思わせる「White Feathers Pasta」や、楽曲「wild flower」の名が入った「wild flower tarte」、楽曲「Lies and Truth」ならぬ「Rice and Roux（ライス・アンド・ルー）」と名付けられたグルテンフリーのカレーライスなど、L’Arc-en-Cielの名曲たちをもじった、センスが光るメニューが並んでいる。TAPASの「乳 World」もインパクト大。選ぶだけでも楽しい。
またL’Arc-en-Cielと長濱蒸溜所によるコラボレーションウイスキー「ラルク アン シエル 35th ラニバーサリー ウイスキー レインボーノーツ」で風味付けしたソースを使用したハンバーガーも用意。
デザートも豊富で、L’Arc-en-Cielオフィシャルキャラクターのルシエルちゃんのパフェや、ステージで輝き続けるメンバーを表現したデザートプレートなど見た目にも味にもこだわったラインナップがそろう。
さらに、併設されたグッズショップでは、アルコールドリンクの提供時に使用しているドリンクグラスや、TAPASの提供時に使用しているミニ小鉢やガラス小皿の販売も実施。家で「L’Arcafe」気分を味わうこともできる。
メニューやグッズの欠品・再入荷情報は随時「THE GUEST CAFE BY PARCO」の公式Xで発表されているので、行く前にチェックするのがオススメ。目と耳と舌でL’Arc-en-Ciel35周年をぜひ感じてみて。
「L’Arcafe 2026 at PARCO CAFE」は、5月22日（金）から7月6日（月）まで東京・渋谷の「THE GUEST CAFE BY PARCO 渋谷パルコ店」で、6月12日（金）から7月20日（月・祝）まで大阪・心斎橋の「THE GUEST CAFE BY PARCO 心斎橋パルコ店」で、7月30日（木）から8月25日（火）まで愛知・名古屋の「THE GUEST CAFE BY PARCO 名古屋パルコ店」で開催。
【写真】グッズも豊富に用意！ 「L'Arcafe 2026 at PARCO CAFE」店内の様子
■目と耳と舌で35周年を堪能
そんなL’Arc-en-Cielの35周年を祝う本カフェは、「CAFE TIME」と「BAR TIME」の2部制で展開し、これまでにつむがれてきた楽曲の数々から着想を得た、オリジナルコラボカフェメニューを提供する。時間帯によって提供メニューが一部異なるため、訪れるたびに新たな魅力を楽しめるというわけだ。
カフェに到着し、まず目に飛び込んでくるのは、ken、hyde、tetsuya、yukihiroがドドンとデザインされた大きな壁。徐々に近付くにつれ、L’Arc-en-Cielのヒット曲も聞こえ、L’Arc-en-Cielまみれな空間に胸が高鳴る。
会場は手前がグッズショップ、奥がカフェという構成で、「ノベルティ付き予約整理券（電子チケット）」を持っている人を優先で案内するというシステム。混雑時は、整理券を持っていない人は案内できない場合があるそうで、事前に「ノベルティ付き予約整理券」 を購入した上で来場するのがオススメだという。
カフェに入ると、これまでにリリースしてきた12枚のオリジナルアルバムのリリース年表が並ぶ装飾が登場。ミュージックビデオも流れており、L’Arc-en-Cielを愛する人たちに囲まれた特別な空間で35周年の軌跡をたどることができる。
思わずニヤリとしてしまうのが、メニューのネーミング。楽曲「White Feathers」を思わせる「White Feathers Pasta」や、楽曲「wild flower」の名が入った「wild flower tarte」、楽曲「Lies and Truth」ならぬ「Rice and Roux（ライス・アンド・ルー）」と名付けられたグルテンフリーのカレーライスなど、L’Arc-en-Cielの名曲たちをもじった、センスが光るメニューが並んでいる。TAPASの「乳 World」もインパクト大。選ぶだけでも楽しい。
またL’Arc-en-Cielと長濱蒸溜所によるコラボレーションウイスキー「ラルク アン シエル 35th ラニバーサリー ウイスキー レインボーノーツ」で風味付けしたソースを使用したハンバーガーも用意。
デザートも豊富で、L’Arc-en-Cielオフィシャルキャラクターのルシエルちゃんのパフェや、ステージで輝き続けるメンバーを表現したデザートプレートなど見た目にも味にもこだわったラインナップがそろう。
さらに、併設されたグッズショップでは、アルコールドリンクの提供時に使用しているドリンクグラスや、TAPASの提供時に使用しているミニ小鉢やガラス小皿の販売も実施。家で「L’Arcafe」気分を味わうこともできる。
メニューやグッズの欠品・再入荷情報は随時「THE GUEST CAFE BY PARCO」の公式Xで発表されているので、行く前にチェックするのがオススメ。目と耳と舌でL’Arc-en-Ciel35周年をぜひ感じてみて。
「L’Arcafe 2026 at PARCO CAFE」は、5月22日（金）から7月6日（月）まで東京・渋谷の「THE GUEST CAFE BY PARCO 渋谷パルコ店」で、6月12日（金）から7月20日（月・祝）まで大阪・心斎橋の「THE GUEST CAFE BY PARCO 心斎橋パルコ店」で、7月30日（木）から8月25日（火）まで愛知・名古屋の「THE GUEST CAFE BY PARCO 名古屋パルコ店」で開催。