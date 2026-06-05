◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

第２ラウンド（Ｒ）が行われ、早大卒でツアー本格参戦１年目の中野麟太朗（三菱電機）が２２位で出て３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１アンダーで首位と４打差の９位で決勝Ｒに進出した。

出だし１番は１・５メートルのパットを決めきれずにボギー先行。６番で６メートルの下りパットをねじ込んでバーディーを奪い、７番、８番はグリーン周りから好アプローチで寄せてパーを拾った。

１０番終了後に大槻智春（真清創設）、１４番終了後に香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）と同組の２人が立て続けに途中棄権。中野は残り４ホールを１人でラウンドし「寂しかった…。１人は初めてやった。試合っぽくなかったのが良かったのかな。１つ前の組の）塚田よおすけさんに『こっちの組に入るか？』と言われ、『入りたいですよ』と話してました」と笑った。

それでも、直後の１５番パー５は残り３００ヤードの第２打を“直ドラ”でグリーン手前エッジまで飛ばし、４メートルのパットを決めてバーディー。１７番でもバーディーを決め、１人で回った４ホールで２つ伸ばした。予選Ｒを１アンダーで終え「風が強い中でアンダーで回れた。大・完璧です」と自画自賛した。

２３年の日本アマ覇者は昨年１１月にプロ転向。今春に早大を卒業し、４月の国内開幕戦・東建ホームメイトカップで５位に入った注目株だ。上位で臨む決勝Ｒに向けて「明日も頑張ります」と見据えた。