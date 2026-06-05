HoYoverseが展開するオープンワールドRPG『原神』と、カルビーの「じゃがりこ」ブランドによるコラボレーションが実施されることが発表された。コラボパッケージ商品は6月中旬より全国で期間限定発売される。

【画像あり】パイモンとモンドの仲間がパッケージに

今回のコラボは、2024年に実施された初コラボに続く2度目の展開となる。対象商品は『じゃがりこ細いやつ サラダ』『じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味』『じゃがりこ辛いやつ わさび醤油味』の3品。『原神』の人気キャラクターを起用した書き下ろしイラストがパッケージに採用される。

『じゃがりこ細いやつ サラダ』は、軽快な食感が特徴の商品で、本企画専用の書き下ろしイラストを使用。カップ5種、フタ6種がランダムに組み合わされ、合計30種類のデザインが展開される。内容量は52g、価格はオープン（税抜き200円前後）で、全国のコンビニエンスストアにて6月中旬から順次切り替えで販売される。

『じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味』は、唐辛子ソースをコーティングし、唐辛子の辛みと明太子のうま味が楽しめる商品。パッケージには「パイモン」「ジン」「バーバラ」の全3種類のデザインが登場する。内容量は38g、価格はオープン（税抜き165円前後）で、全国にて6月中旬から順次切り替えで販売される。

『じゃがりこ辛いやつ わさび醤油味』は、わさびソースをコーティングし、わさびの辛さと風味を味わえる商品。パッケージには「ミカ」「ファルカ」「アンバー」の全3種類のデザインが用意される。内容量は38g、価格はオープン（税抜き165円前後）。

あわせて、SHIBUYA109渋谷店にて店頭イベントの開催も決定した。6月20日10時から20時まで、店頭イベントスペースにて「じゃがりこみくじ」によるサンプリングや、じゃがりことの撮影が楽しめるフォトスポットが設置される。

また、オリジナルのパッケージ画像を作成できるサイト『じゃがりこメーカー』にも、今回の書き下ろしイラストが期間限定で登場する。掲載期間は6月15日から8月31日まで。（文＝リアルサウンドテック編集部）