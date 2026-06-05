モナキ、初のレギュラーラジオ番組決定 TBSラジオで7月スタート「ボクたちの声で元気になってもらえたら」
デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が話題の4人組グループ・モナキが、7月4日よりTBSラジオでレギュラー番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』を担当する。
【写真】4人でハート！笑顔弾けるモナキ
モナキは、純烈のリーダー・酒井一圭がオーディションを実施し、応募者約1000人の中から選び抜かれた、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人で結成されたグループ。4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はデビュー前からSNSを通じて大ブレイク。番組では、そのブレイクの大きな理由である「親しみやすさ」を前面に押し出し、老若男女幅広い層が楽しめる15分を届ける。
メンバーは、初めてラジオ番組を担当するにあたり、「ボクたちで大丈夫なのかな？」と小さな不安をのぞかせる一方で、「4人の掛け合いをしっかり届けたい」「土曜の朝、ボクたちの声で元気になってもらえたら」と、熱い意気込みも語っている。
■放送予定
『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』＜TBSラジオ＞
放送日時：毎週土曜 午前5：05〜午前5：20
【写真】4人でハート！笑顔弾けるモナキ
モナキは、純烈のリーダー・酒井一圭がオーディションを実施し、応募者約1000人の中から選び抜かれた、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人で結成されたグループ。4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はデビュー前からSNSを通じて大ブレイク。番組では、そのブレイクの大きな理由である「親しみやすさ」を前面に押し出し、老若男女幅広い層が楽しめる15分を届ける。
メンバーは、初めてラジオ番組を担当するにあたり、「ボクたちで大丈夫なのかな？」と小さな不安をのぞかせる一方で、「4人の掛け合いをしっかり届けたい」「土曜の朝、ボクたちの声で元気になってもらえたら」と、熱い意気込みも語っている。
■放送予定
『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』＜TBSラジオ＞
放送日時：毎週土曜 午前5：05〜午前5：20