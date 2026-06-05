拡大傾向にあるミドル・クラス市場がターゲット

ビー・エム・ダブリューは、BMW Motorradの新型モデル「F 450 GS（エフ・ヨンヒャクゴジュウ・ジーエス）」の注文を、専用ウェブサイトで2026年5月19日より開始しました。納車は2026年9月上旬から順次開始される予定です。

F 450 GSは、拡大傾向にあるミドル・クラス市場をターゲットとした戦略的なモデルであり、GSファミリーの次なる一歩として開発されました。

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軽快なハンドリング、優れた運動性能、そして最新技術を求める多様なライダー層に向けて、日常的な使用からツーリング、スポーティな走り、オフロード走行まで、幅広いシーンに対応する高い汎用性を実現しています。ダウン・サイジング志向が高まる中で、このクラスにおける理想的なバランスを提供します。

パワートレインの核となるのは、完全新設計の並列2気筒エンジンです。最高出力35KW（48hp）を8750rpmで、最大トルク43Nmを6750rpmで発生させます。135度のクランクピン・オフセットとバランス・シャフトの採用により、エンジンからの振動を抑制しつつ、心地よい鼓動感のあるフィーリングをもたらします。

また、約26.3km／Lという優れた燃費性能と14Lの燃料タンクの組み合わせにより、約350km以上の航続距離を確保しています。

このモデルで特に注目されるのが、新たに開発された「Easy Ride Clutch (ERC)」です。このシステムは遠心クラッチを進化させたもので、発進や変速、低速走行、さらにはオフロード走行といった場面でクラッチ操作を不要にします。これにより、操作性と快適性が大幅に向上します。Shift Assistant Proと組み合わせることで、クラッチレバーを操作することなく、シームレスなシフトチェンジも可能になります。

車体には、軽量でありながら高い剛性を持つ新設計のスチール・チューブラー・フレームが採用されています。サスペンションは、フロントにKYB製の倒立フォークを、リアには高いねじり剛性を確保したアルミ製スイング・アームとKYB製モノショックを装備しています。

電子制御システムも充実しており、「Rain」、「Road」、「Enduro」という3つのライディング・モードが標準装備されています。これに加えて、ABS Pro、DTC（ダイナミック・トラクション・コントロール）、MSR（エンジン・ドラッグ・コントロール）も標準で搭載され、様々な走行状況で高いレベルの安全性と制動力を発揮します。

ライダー向けの装備として、大型の6.5インチTFTディスプレイを備えたコネクティビティ機能が搭載されています。このディスプレイにはDTCや制動力などの詳細な情報が表示されるだけでなく、走行中の通話や音楽再生、ナビゲーションの利用も可能です。コクピット周りにはUSB-C電源も備わっています。

また、アイコニックなX型のデイライトを持つLEDヘッドライトが、その特徴的なフロントマスクを形成しています。

今回発表されたモデルは、3つの個性的なバリエーションで展開されます。

ツーリング向けに装備を充実させた「エクスクルーシブ」は「コスミック・ブラック」のカラーで価格（以下、消費税込）は96万1000円です（ギアシフト・アシスタント・プロ、ライディング・モード・プロ、ハンド・プロテクター、樹脂製のエンジン・アンダーガード、クリア・ウィンドウ・シールド搭載）。

「レーシング・レッド」のカラーをまとい、スポーツ・サスペンションを備えた「スポーツ」は98万4000円となります（ギアシフト・アシスタント・プロ、ライディング・モード・プロ、ハンド・プロテクター、スポーツ・サスペンション、樹脂製のエンジン・アンダーガード、クリア・ウィンドウ・シールド搭載）。

そして、「レーシング・ブルー・メタリック」採用の最上級モデル「GSトロフィー」は、新開発のEasy Ride Clutch（ERC）を標準で装備し103万3000円で販売されます（ギアシフト・アシスタント・プロ、ライディング・モード・プロ、ハンド・プロテクター、スポーツ・サスペンション、エンジン・アンダーガード、イージーライドクラッチ、アルミニウム製のエンジン・アンダーガード、ラリー・スモーク・ウィンドウ・シールド搭載）。

なお、いずれのモデルも3年保証が付与されます。