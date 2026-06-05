5日の参議院予算委員会で、立憲民主党の杉尾秀哉議員が「害獣」とヤジを飛ばし、藤川政人委員長から「言葉を慎んでください」と注意を受ける一幕があった。

【映像】「害獣」とヤジ？の瞬間（実際の様子）

一見すると議場での不穏な暴言のようにも聞こえるが、このヤジの背景には、立憲民主党の岸真紀子議員が追及していた高市早苗総理陣営のネガキャン動画疑惑をめぐる、「週刊文春」の報道に基づいた配布資料が存在する。

「週刊文春」の掲載内容や資料によると、高市氏の公設第一秘書が動画作成の主力とされる起業家・松井氏へ「旧立憲民主の害獣を沢山駆除することができました」というメッセージを送っていたとされる。高市総理が「絶対にうちの陣営では（誹謗中傷などは）していない」と強く関与を否定したことで、杉尾氏が「害獣とか（言われて）」などと、資料にある秘書の文言をそのまま口にしたとみられる。

しかし、これが総理への直接的な暴言ヤジと捉えられたのか、藤川委員長からは即座に「言葉を慎んで」と制止が入る。だが、すかさず杉尾氏が「（資料を）そのまま言ってます」と反論。これに藤川委員長も苦笑いを浮かべた。

岸氏はその後、「高市事務所の秘書及び松井さんの予算委員会の参考人質疑を要求します」と委員長に取り計らいを求め、藤川委員長は「後刻理事会で協議いたします」と引き取った。

（ABEMA NEWS）

