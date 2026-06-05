【本人コメントあり】男性ブランコ・平井まさあきが初の小説を執筆！「オノマトペ」をテーマに描かれる短編小説集『生きとし生ける音』2026年8月5日（水）発売！
■出版記念トークイベントおよびサイン会も開催
KADOKAWAは、2026年8月5日（水）に『生きとし生ける音』（著者：平井まさあき）を発売いたします。
雑誌『ダ・ヴィンチ』での人気連載が書籍化。
‟音”を表現する言葉「オノマトペ（擬態語・擬声語）」をテーマに描かれる短編小説集。
人気お笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきさんによる初の小説『生きとし生ける音』の発売日が、2026年8月5日（水）に決定いたしました。
『キングオブコント2021』『M-1グランプリ2022』でそれぞれ決勝進出、『第八回上方漫才協会大賞』で特別賞受賞などの実績を残し、実力派お笑いコンビとして厚い支持を集める男性ブランコ。 中でも、ネタ作りを担当する平井さんは、独特な言葉遣いのセリフや、予想だにしないストーリー展開で笑いを誘い、観客を魅了してきました。
今回は、漫才やコントでその唯一無二の世界観を作り出してきた平井さんが初の小説執筆に挑戦します。
男性ブランコのネタや、これまでに平井さんが執筆してきたエッセイの中でも存在感を放ってきた「オノマトペ（擬態語・擬声語）」がテーマの本作。
「そよそよ」や「こぽこぽ」、「ほろっ」など“音”を表現する言葉をきっかけに書かれた短編小説集となっています。
本とコミックの娯楽誌「ダ・ヴィンチ」で2025年3月号から連載として掲載された12編に加え、書き下ろし短編小説「生きとし生ける音」を収録。
それぞれのオノマトペから生まれる、優しさと驚きに満ちた物語にぜひご注目ください。
●あらすじ
突如主人公の部屋に現れたバスケットボールサイズの黒い球体。空間に浮き上がった不思議なその物体は、よく観察してみるとそよそよと“吸引”をし続けていて――。（「そよそよ」より）
大きな空のキャンバスに夜空を描く仕事をする「夜塗師（やとし）」。彼は、誰にも知られず、同じ夜を20年以上描き続けていた。ある日、父を亡くしたばかりの気の強い少女と出会い、お互いの孤独を癒していく。（「ツー」より）
平井まさあきが贈る、優しさと驚きに満ちた13編の物語。
●平井まさあきさんのコメント
この度、幸運にも短編小説集を出させていただきます。 本当に筆舌に尽くしがたい嬉しさでいっぱいです。 僕のすぐ尽くせなくなる筆舌にも負けず、真っ向から短編小説に向き合い、書かせていただきました。 音への想いの結晶体です。ぜひお手元にとって読んでいただきたいです。
●作品公式X（Twitter）＆Instagramが同時開設！
作品公式X（Twitter）＆Instagramでは最新情報を随時公開予定です。
『生きとし生ける音』公式X(Twitter)：https://x.com/ikitoshikeruoto
『生きとし生ける音』公式Instagram：https://www.instagram.com/ikitoshikeruoto/
●刊行イベントについて
平井まさあきさんが登壇するトークイベント＆サイン会を開催予定！
開催日時や参加方法は下記をご確認ください。
開催日：2026年8月8日（土）本屋B＆B（東京） ※オンライン配信あり
お申し込みは6月8日（日）12時より、下記オンラインサイトにて先着受付となります。
https://bb260808a.peatix.com
※十分な在庫を用意していますが、予定数量に達した場合は期間中でも予約受付が終了となる場合があります。
【商品情報】
『生きとし生ける音』
著者：平井まさあき
発売日：2026年8月5日（水）
定価：1,980円（本体1,800円+税）
判型：四六判
頁数：232頁
ISBN：978-4-04-117355-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001932/
カドブン本書詳細ページ：https://kadobun.jp/news/press-release/entry-165560.html
『生きとし生ける音』公式X（Twitter）：＠ikitoshikeruoto
『生きとし生ける音』公式Instagram：＠ikitoshikeruoto
著者情報
平井まさあき（ひらいまさあき）
1987 年、兵庫県出身。大学の演劇サークルで出会った浦井のりひろと男性ブランコを結成。2021 年『キングオブコント』、22 年『M-1 グランプリ』それぞれ決勝進出。23 年には『第八回上方漫才協会大賞』で特別賞受賞。
X（Twitter）：@hirai_swing
Instagram：＠hirai.swing
KADOKAWAは、2026年8月5日（水）に『生きとし生ける音』（著者：平井まさあき）を発売いたします。
雑誌『ダ・ヴィンチ』での人気連載が書籍化。
‟音”を表現する言葉「オノマトペ（擬態語・擬声語）」をテーマに描かれる短編小説集。
人気お笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきさんによる初の小説『生きとし生ける音』の発売日が、2026年8月5日（水）に決定いたしました。
今回は、漫才やコントでその唯一無二の世界観を作り出してきた平井さんが初の小説執筆に挑戦します。
男性ブランコのネタや、これまでに平井さんが執筆してきたエッセイの中でも存在感を放ってきた「オノマトペ（擬態語・擬声語）」がテーマの本作。
「そよそよ」や「こぽこぽ」、「ほろっ」など“音”を表現する言葉をきっかけに書かれた短編小説集となっています。
本とコミックの娯楽誌「ダ・ヴィンチ」で2025年3月号から連載として掲載された12編に加え、書き下ろし短編小説「生きとし生ける音」を収録。
それぞれのオノマトペから生まれる、優しさと驚きに満ちた物語にぜひご注目ください。
●あらすじ
突如主人公の部屋に現れたバスケットボールサイズの黒い球体。空間に浮き上がった不思議なその物体は、よく観察してみるとそよそよと“吸引”をし続けていて――。（「そよそよ」より）
大きな空のキャンバスに夜空を描く仕事をする「夜塗師（やとし）」。彼は、誰にも知られず、同じ夜を20年以上描き続けていた。ある日、父を亡くしたばかりの気の強い少女と出会い、お互いの孤独を癒していく。（「ツー」より）
平井まさあきが贈る、優しさと驚きに満ちた13編の物語。
●平井まさあきさんのコメント
この度、幸運にも短編小説集を出させていただきます。 本当に筆舌に尽くしがたい嬉しさでいっぱいです。 僕のすぐ尽くせなくなる筆舌にも負けず、真っ向から短編小説に向き合い、書かせていただきました。 音への想いの結晶体です。ぜひお手元にとって読んでいただきたいです。
●作品公式X（Twitter）＆Instagramが同時開設！
作品公式X（Twitter）＆Instagramでは最新情報を随時公開予定です。
『生きとし生ける音』公式X(Twitter)：https://x.com/ikitoshikeruoto
『生きとし生ける音』公式Instagram：https://www.instagram.com/ikitoshikeruoto/
●刊行イベントについて
平井まさあきさんが登壇するトークイベント＆サイン会を開催予定！
開催日時や参加方法は下記をご確認ください。
開催日：2026年8月8日（土）本屋B＆B（東京） ※オンライン配信あり
お申し込みは6月8日（日）12時より、下記オンラインサイトにて先着受付となります。
https://bb260808a.peatix.com
※十分な在庫を用意していますが、予定数量に達した場合は期間中でも予約受付が終了となる場合があります。
【商品情報】
『生きとし生ける音』
著者：平井まさあき
発売日：2026年8月5日（水）
定価：1,980円（本体1,800円+税）
判型：四六判
頁数：232頁
ISBN：978-4-04-117355-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001932/
カドブン本書詳細ページ：https://kadobun.jp/news/press-release/entry-165560.html
『生きとし生ける音』公式X（Twitter）：＠ikitoshikeruoto
『生きとし生ける音』公式Instagram：＠ikitoshikeruoto
著者情報
平井まさあき（ひらいまさあき）
1987 年、兵庫県出身。大学の演劇サークルで出会った浦井のりひろと男性ブランコを結成。2021 年『キングオブコント』、22 年『M-1 グランプリ』それぞれ決勝進出。23 年には『第八回上方漫才協会大賞』で特別賞受賞。
X（Twitter）：@hirai_swing
Instagram：＠hirai.swing