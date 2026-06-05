【娘やめてもいいですか？】のんびり屋な私としっかり者の母。性格真逆な親子＜第1話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第1話 母は毒親ではありません
【編集部コメント】
「普通の親」って、どんな親でしょうか？ 意外と難しいですよね。「毒親」とカテゴリー化されてしまうような親であれば、ある意味わかりやすいのかもしれません。けれど何不自由なく当たり前のように衣食住や教育環境を与えてもらって、「普通」に育ててもらった場合、「悪い親」とは言い難いでしょう。そして、そんな親を否定すること自体に罪悪感を抱いてしまうこともあるのではないでしょうか。また、そんな気持ちを「贅沢な悩み」だと言われてしまう可能性もあるところに、主人公・アイさんの悩みの根深い部分があるのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第1話 母は毒親ではありません
【編集部コメント】
「普通の親」って、どんな親でしょうか？ 意外と難しいですよね。「毒親」とカテゴリー化されてしまうような親であれば、ある意味わかりやすいのかもしれません。けれど何不自由なく当たり前のように衣食住や教育環境を与えてもらって、「普通」に育ててもらった場合、「悪い親」とは言い難いでしょう。そして、そんな親を否定すること自体に罪悪感を抱いてしまうこともあるのではないでしょうか。また、そんな気持ちを「贅沢な悩み」だと言われてしまう可能性もあるところに、主人公・アイさんの悩みの根深い部分があるのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙