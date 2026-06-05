石川梨華が自身のInstagramを更新し、自撮りショットを公開した。

■石川「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」

【写真】ナチュラルメイクの透明感あふれる“顔アップ”の自撮りショットを公開した石川梨華

石川は「自撮り 久しぶりにちゃんとメイクしたわ」というコメントにハッシュタグ「#久しぶりの自撮り」を添えて1枚の写真を披露。公開されていたのは、アイボリーのワッフルトップス姿でピースをする“顔アップ”の透明感あふれる爽やかな自撮りショットだ。

同時に添えられた「#二児の母」というハッシュタグとともにリアルな日常を明かした。「4月から長男は小学2年生、二男が1年生になり まだまだ私も子もバタバタしてますが みんなで少しずつ成長していけるように それぞれのペースを大切に考えながら 日々、子育てに奮闘中です」と近況も報告した。

さらに「落ち着いたら溜まってるシールをシール帳に貼りたいんだ」とシール集めにハマっていることも明かした。

SNSには「女神降臨」「超かわいい」「お美しい」「綺麗すぎる」と絶賛する声が溢れている。

■写真：ナチュラルメイクの透明感あふれる“顔アップ”の自撮りショットを公開した石川梨華