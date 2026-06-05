元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日までにブログを更新。夫で元プロレスラーのタレント佐々木健介（59）との結婚31周年を迎えたことを報告した。

北斗は「実は、本日6月4日は私達夫婦の31回目の結婚記念日」と切り出し、「なのでお祝いに、トンカツで結婚記念日祝い！！」と、夫と飲食店で様々なとんかつ料理を堪能した写真をアップした。

帰宅後は「ちゃんとケーキを買っておいてくれたパパ 本当に毎年、毎年、ありがとう〜」と感謝し、記念日をケーキで祝った様子をつづるとともに「私は毎年、何もプレゼントを用意してないんだけど 今年は、私が1番欲しいと思ってたバックをドンピシャで買って来てくれましたーーーこれにはびっくり開けた瞬間驚きましたー！！」と夫からのプレゼントを手にした笑顔の写真をアップした。

続けて「31年目も元気に仲良くたくさん旅行に行って中年夫婦の楽しみを一杯見つけて楽しめたらと思います。私達って青春がプロレスで大した遊びとか、知らないからこれからが青春よー！！なんでも冒険！！なんでもチャレンジ！！」とつづり、「皆さん、今後ともよろしくお願いします」と呼びかけた。