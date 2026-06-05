昨年、テレビ朝日の7月期水曜午後9時枠で放送された大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の豪華トリプル主演による「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」の第2幕が今年の7月期に始動する。トリプル主演はそのままに、さらにパワーアップして戻ってくる。

平成21年（09年）に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」。その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、「SSBC強行犯係」を舞台にした同作は、放送中から高視聴率を記録。TVerの見逃し配信再生数では、水曜9時枠の記録を更新し、大きな話題を呼んだ。

7月にそんな話題作の待望の第2幕として始動する「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2」は、前作で描かれた“斬新にして王道の刑事ドラマ”を、あらゆる面でスケールアップ。結末まで息をつかせないスリリングな謎解き、現代の世相を反映した事件、時事性、そして何より、個性豊かな登場人物たちの胸を打つ人間ドラマがますます色鮮やかに展開していく。

大森南朋演じる泥臭い昭和気質のノンキャリア・伊垣修二、相葉雅紀演じる国家公務員総合職中途採用試験に合格し入庁したキャリア官僚・名波凛太郎、そして松下奈緒演じる伊垣の元妻である捜査一課主任の青柳遥。反発し合いながらも、時に協力し、事件解決へと邁進してきた3人。

新シーズンは、アメリカ留学から帰国した名波が「SSBC強行犯係」に復帰するところからスタート。アメリカで学んだ最先端のデジタル捜査手法を惜しみなくチームに還元し、SSBC全体をかつてないレベルへと引き上げる。互いへの信頼を深めたメンバーたちが一丸となり、さらなるパワーアップを遂げて新たな難事件に挑んでいく姿が描かれている。

捜査一課との確執や因縁もますますヒートアップ！個性が強すぎるメンバーたちが織りなす「一筋縄ではいかない極上の群像劇」は今作でも健在だ。

また、解禁された3ショットビジュアルはSeason1と異なり、柔らかく余裕の笑みを浮かべる3人と象徴的なビビットピンクのロゴが特徴的な仕上がりに。Season1に引き続き、日本を代表するカメラマン『操上和美』が撮影を担当。作品の世界観を熟知している操上が織りなす、モノクロで力強く、印象的な写真が一層Season2の勢いを後押ししてくれている。

脚本を手がけるのは、もちろん前作から引き続き、ヒットメーカー・福田靖。前作で構築された揺るぎない世界観をベースに、より大胆なストーリーテリングと視聴者の予想を裏切る見事などんでん返しで見る者の心を鷲掴みにしていく。

以下、出演者コメント（抜粋）

▼大森南朋（伊垣修二・役）

純粋にとてもうれしかったです。前作の段階から「本当に面白いドラマになっているな」という手応えがありましたし、何より共演する俳優の皆さんが、僕の大好きな素敵な方ばかりなんです。またこうしてSeason2で再会し、一緒にお芝居ができることが非常に楽しみだなと感じました。今日も久しぶりに相葉雅紀くん、松下奈緒さんに会って、ワクワクしました。

▼相葉雅紀（名波凛太郎・役）

名波凛太郎というキャラクターをもう一度やらせていただける、という喜びが大きかったです。福田靖さんが大事に書かれているものが今作でどう進化しているのが、とても楽しみでした。脚本を読む前から「また新しいデジタル捜査を知ることができる」とワクワクする気持ちもありました。

▼松下奈緒（青柳遥・役）

本当にうれしかったです！ 前作を終えた時に、キャストの間でも「絶対に次（続編）があるよね」という空気感がなんとなくあったんです。ただ、その時点ではまだどうなるか分からなかったので、「またできたらいいよね」と言いながらお別れしていました。それから１年が経ち、こうして同じキャストで再会し、また同じチームで作品を作れるというのは非常に光栄でうれしいです。久々にお会いして、タイトルコールやコメントがバシッと一発で揃うところが、「チームワークが身体に染み付いているんだな」と実感します（笑）。