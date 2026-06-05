2026年６月１日、アイスランド戦翌日に“衝撃の映像”が配信された。 それは、【ONE PIECE × SAMURAI BLUE】と題されたスペシャルコラボムービーだ。

大人気漫画『ワンピース』と日本代表による“奇跡の合作”は、名波浩とクロコダイル、中村俊輔と黒ひげ、本田圭佑とドフラミンゴ、長谷部誠とビッグ・マム、吉田麻也とカイドウ――といった印象的なビジュアルが次々に映し出される構成。両者を知るファンにとっては思わず胸が熱くなる仕上がりとなっている。

そして映像のラストを飾るのが、次のメッセージだ。

「おれたちの最高地点へ」