「メチャクチャ鳥肌」アイスランド戦翌日に配信された“衝撃のコラボ映像”にファン喝采「カーマ・D・ダイチにかかっている」「（ベスト８より先に）いぎだいッッッ！」
2026年６月１日、アイスランド戦翌日に“衝撃の映像”が配信された。 それは、【ONE PIECE × SAMURAI BLUE】と題されたスペシャルコラボムービーだ。
今回のコラボ、スペシャルムービーにはファンも喝采。以下のようなコメントが書き込まれている。「カーマ・D・ダイチにかかっている」「まじで最高のコラボ！シュートと技が連続する所かっこいい！」「サッカー界でも覚醒する」「タケはワンピース大好きだからテンション上がるだろうな」「カッコ良すぎる」「勝者だけが正義だ」「さあ、ワールドカップという世界最高のお宝を獲りに行こう」「流石に次のW杯までにはワンピース見つかって欲しい」「人の夢（W杯優勝）は終わらねぇ！！」「メチャクチャ鳥肌」「強ければ強いほど倒したとき気持ちいいもんな」「ドンドットトって太鼓鳴らして応援してほしい」「（ベスト８より先に）いぎだいッッッ！」構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】「カッコ良すぎる」衝撃のコラボ映像
大人気漫画『ワンピース』と日本代表による“奇跡の合作”は、名波浩とクロコダイル、中村俊輔と黒ひげ、本田圭佑とドフラミンゴ、長谷部誠とビッグ・マム、吉田麻也とカイドウ――といった印象的なビジュアルが次々に映し出される構成。両者を知るファンにとっては思わず胸が熱くなる仕上がりとなっている。
そして映像のラストを飾るのが、次のメッセージだ。
「おれたちの最高地点へ」
今回のコラボ、スペシャルムービーにはファンも喝采。以下のようなコメントが書き込まれている。「カーマ・D・ダイチにかかっている」「まじで最高のコラボ！シュートと技が連続する所かっこいい！」「サッカー界でも覚醒する」「タケはワンピース大好きだからテンション上がるだろうな」「カッコ良すぎる」「勝者だけが正義だ」「さあ、ワールドカップという世界最高のお宝を獲りに行こう」「流石に次のW杯までにはワンピース見つかって欲しい」「人の夢（W杯優勝）は終わらねぇ！！」「メチャクチャ鳥肌」「強ければ強いほど倒したとき気持ちいいもんな」「ドンドットトって太鼓鳴らして応援してほしい」「（ベスト８より先に）いぎだいッッッ！」構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】「カッコ良すぎる」衝撃のコラボ映像