ロンドン時間はドル売り優勢、ユーロドル１．１６３２レベルに高値更新＝ロンドン為替



ロンドン時間はドル売りが優勢。ユーロドルは1.1632付近、ポンドドルも1.3442付近に本日の高値を更新している。ドル指数が低下しており、中東有事リスクの緩和期待から原油先物が軟化していることを好感する動きとなっている。



その一方で、ドル円は159.90近辺での膠着状態が続いている。東京午後には「日銀が今月1%への利上げ検討、年内追加利上げの可能性も」とのヘッドライン報道に反応し、160円付近から一時159.61付近まで急落した。しかし、円買い反応は続かず159.90台まですぐに買い戻された経緯がある。



上記の対ドル相場での値動きを受けて、ユーロ円やポンド円も連れ高となっている。ユーロ円は185.96付近、ポンド円は214.88付近に本日の高値を更新している。



また、ユーロ対ポンドではユーロ買いが優勢。ECBと英中銀の早期利上げに関するスタンスの差が背景となるほか、この日発表された4月ユーロ圏小売売上高が前回分の上方修正とともに強い数字とみられたことも影響したようだ。



USD/JPY 159.87 EUR/USD 1.1631 GBP/USD 1.3440

EUR/JPY 185.95 GBP/JPY 214.88 EUR/GBP 0.8653

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