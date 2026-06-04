名古屋駅西で長年愛される老舗めん処「朝日屋」。名物は、鉄板の上でグツグツ煮える「焼きみそ太きしめん」です。300種類を超える豊富なメニューと、名物夫婦のアツアツ人情に迫りました。

■客の8割が注文する看板メニュー





名古屋駅西にある、昭和9年創業の「朝日屋」。みそ煮込みやかつ丼など、およそ300種類のメニューが揃う老舗のめん処です。店を切り盛りするのは、3代目店主の堀場剛さん(63)と妻の美香さん(61)。

店の看板メニューは、客の約8割が注文するという「焼きみそ太きしめん」（900円）。鉄板の上でグツグツと煮える熱々の一品です。



客：

「とてもおいしかったです」

別の客：

「鉄板にきしめんがのっているのは斬新です」

“太きしめん”という名の通り、使うのは通常の約2倍、幅およそ1.5センチの幅太麺。大きな釜で茹でたあと、冷水でもみ込んでコシを出します。



豚肉と野菜を炒め、出汁を加えてきしめんを投入。さらに自家製の味噌ダレを絡め、熱した鉄板に盛り付ければ完成です。

名古屋名物の「みそ煮込み」と「きしめん」が一度に味わえる人気メニュー。さらに、アレンジメニューも豊富です。



客：

「アレンジの種類が多いので、毎日来ても飽きない」

別の客：

「見た目はカルボナーラ。味はマヨネーズです」



炒めた具材にマヨネーズを絡めた洋風の「焼きマヨ太きしめん」（900円）や、先代から受け継ぐ秘伝の焼肉ダレを使った「焼き太きしめん」（800円）など、個性豊かなメニューが並びます。

さらに今夏は、新メニュー「冷し名古屋カレー太きしめん」（1300円）も登場。キンキンに冷やした鉄板に野菜、とり天、きしめんを盛り付け、特製カレーソースをかけた一品です。



客：

「本格的なチキンカレーっぽいです」

■「いらっしゃいませ！」 名物女将の“時報”が響く店





長年、地元で愛されてきた「朝日屋」。3代目を継いだ剛さんは、平成2年に美香さんと結婚し、30年以上二人三脚で店を守ってきました。



朝5時半過ぎ。店の1日は、剛さんの仕込みから始まります。50年以上使い続ける大釜で、料理のベースとなる出汁を取ります。

そして開店時間が近づくと、美香さんの出番です。



美香さん：

「いらっしゃいませ～！ご利用ください～！」



午前11時。名古屋駅方向に向かって元気よく声を張る美香さん。初めて見た人は驚くといいます。



美香さん：

「お客さんから『私の時報だからやってね』って言われます」



お寺の“時の鐘”ならぬ、美香さんの声で昼が近いと感じるという近所の人たちも。

その声に引き寄せられるように、開店と同時に客が次々と訪れ、「焼きみそ太きしめん」の注文が相次ぎます。

■夫婦で支え合いながら続く老舗の味





「朝日屋」の名物は、焼きみそ太きしめんだけではありません。店では、剛さんと美香さんの“言い合い”も日常の風景です。



常連客：

「よくケンカしていますが、風物詩として楽しませてもらっています」

別の常連客：

「女将が結構きついことを言うけど、大将もわかっていて。コンビネーションは最高です」

美香さん：

「お客さんには“激しいコミュニケーションだから、ケンカじゃないよ”って言っています」



そんな2人ですが、実はとても仲良し。



定休日の日曜日も、早朝から車を走らせ、夫婦で1時間かけて市場へ仕入れに向かいます。休み返上の買い出しには、2人きりで過ごす時間という意味合いもあるそうです。

剛さん：

「愚痴り合いですね。その場だけの話なので、ためているストレスをお互いぶつけ合っています」



週末の夜になると、店は常連客たちの憩いの場に。たっぷりキャベツの上に焼肉をのせた「スタミナ焼き肉丼」（950円）や、天ぷらに味噌ダレをかけた「味噌天丼」（1300円）も人気です。



美香さん：

「天ぷらを味噌で食べたらおいしいんじゃないかって。逆転の発想です」

常連客の要望に応え続けるうちに、メニュー数は300種類を超えました。



剛さん：

「たくさん来ていただけるので、お客さんを裏切らないものを出したい」

美香さん：

「来てくださるお客さんが本当にありがたいです。長く続けていきたいです」



「朝日屋」は今日も、駅西で地元の人たちのお腹と心を満たしています。



2026年5月21日放送